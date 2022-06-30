مبيعات الشاحنات في مصر تهبط 19.4% خلال 5 شهور (جراف)

تراجعت مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة 19.4%، لتصل إلى 16 ألفًا و558 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقارنة مع نحو 20 ألفًا و540 شاحنة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت المبيعات الاجمالية للشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 22% إلى 14 ألفًا و715 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 18 ألفًا و881 مركبة في نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، سجلت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها- ارتفاعًا- بنسبة 11% لتصل إلى 1843 مركبة، مقابل 1659 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى:

شيفروليه تهيمن على مبيعات قطاع الشاحنات في مصر

وهيمنت العلامة التجارية “شيفروليه” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات في مصر ، بنسبة بلغت 72.8% بعدما تمكنت من بيع 12 ألفًا و60 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

ووفقًا لـ«أميك»، جاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” في مصر مستحوذة على حصة سوقية 7.9% بإجمالى بيع 1306 مركبات، أعقبتها “تويوتا” فى المركز الثالث بحصة قدرها 6% بواقع 993 شاحنة.

وحلت “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5.8% مسجلة بيع 968 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بحصة بلغت 2.1% بنحو 346 مركبة.

وحصدت “فيات” المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 1.7% بإجمالي بيع 284 شاحنة، أعقبتها “مرسيدس MCV” فى المركز السابع بحصة قدرها 1.1% بواقع 180 وحدة.

فى حين صعدت العلامة الصينية “جريت وول” للمرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا الشاحنات فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.7% محققة بيع 108 مركبات.

وظهرت “رينو” في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 0.6% مسجلة نحو 97 شاحنة، تبعتها “جي إم سي” فى المركز العاشر بحصة 0.5% بواقع 83 مركبة.

واحتلت “فولفو” المرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.5% مسجلة نحو 81 مركبة، تلتها «هيونداي» في المركز الحادي عشر بحصة قدرها 0.2% محققة بيع 27 شاحنة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات الشاحنات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى:

بنسبة 77.8%.. «شيفروليه الدبابة» تتصدر مبيعات «البيك أب»

وتصدرت العلامة التجارية “شيفروليه – الدبابة” مبيعات الشاحنات البيك أب «Pickup»، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من الشاحنات بنسبة بلغت 77.8% مسجلة نحو 8 آلاف و704 مركبات خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” مستحوذة على حصة سوقية 11.7% بإجماى بيع 1306 مركبات، خلال تلك الفترة.

وتمركزت “تويوتا” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8.8% محققة بيع 993 شاحنة، تلتها «جرت وول» فى المركز الرابع بحصة قدرها 1% مسجلة نحو 108 شاحنات.

وجاءت العلامة الصينية «جي ام سي» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب”، بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.7% بإجمالى 80 مركبة، خلال تلك الفترة.

«شيفروليه الجامبو» تسيطر على مبيعات الشاحنات المتوسطة

وسيطرت العلامة التجارية «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم “Light Medium” بنسبة بلغت 89.5% بعدما تمكنت من بيع 3032 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 3388 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وجاءت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 10.1% مسجلة نحو 343 شاحنة، تلتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 0.4% كحققة بيع 13 مركبة، خلال تلك الفترة.