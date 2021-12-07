مبيعات الشاحنات في مصر تنمو %43.7 إلى 41.6 ألف مركبة خلال 10 أشهر

سجلت مبيعات الشاحنات فى مصر – نموًا – بنسبة %43.7 لتصل إلى 41 ألفًا و663 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 29 ألفًا و3 شاحنات خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» ارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة %36.9 لتصل إلى 36.3 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 26.5 ألف مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وصعدت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %117 لتسجل 5 آلاف و273 مركبة، مقابل 2426 شاحنة.

ورصدت «المال» تطور مبيعات الشاحنات لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، إذ شهد أداء مبيعات شاحنات «البيك أب PickuP» – ارتفاعا – بنسبة 40% لتصل إلى 28.6 ألف مركبة، مقابل 20.4 ألف وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وقفزت مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة الحجم «Light Medium» بنسبة %35 إلى 8234 وحدة، مقابل 6080 مركبة، كما صعدت مبيعات المركبات المتوسطة الحجم «Medium Trucks» إلى 161 مركبة مقارنة مع بيع 112 شاحنة.

وشهدت مبيعات الشاحنات البيك أب الفان «Mini Pickup» – ارتفاعًا- بنسبة %177 إلى 2837 مركبة خلال الفترة المذكورة ، مقابل 1022 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما ارتفعت مبيعات الشاحنات الخفيفة «Light Trucks»- ارتفاعًا- بنسبة %25.8- لتصل إلى 881 وحدة، مقابل 700 شاحنة.

أما عن أداء مبيعات الشاحنات الثقيلة «Heavy Trucks» فى السوق المصرية – فقد شهدت نموًا – بنسبة %45 لتسجل 945 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، مقارنة مع نحو 651 وحدة فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

شيفروليه تهيمن على مبيعات قطاع الشاحنات

هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على مبيعات «الشاحنات» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع بنسبة %74.2 مسجلة نحو 30.9 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

جاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية %8.9 بإجمالى بيع 3715 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %4.6 بنحو 1912 شاحنة.

وحلت العلامة اليابانية «سوزوكى» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %3.9 مسجلة نحو 1640 شاحنة، أعقبتها «مرسيدس MCV» فى المركز الخامس بحصة بلغت %2.7 بإجمالى بيع 1112 مركبة.

وحصدت «فيات» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %2.2 بإجمالى بيع 918 شاحنة، تبعتها «ميتسوبيشى» فى المركز السابع بحصة %1.5 بواقع 630 وحدة.

وتمركزت «جى إم سى» فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات» مسجلة حصة سوقية %0.6 بنحو 268 مركبة.

وظهرت العلامة الصينية «جريت وول» فى المرتبة التاسعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %0.5 بإجمالى بيع 189 شاحنة، تلتها «فولفو» فى المركز العاشرة بحصة %0.3 مسجلة نحو 124 مركبة.

واحتلت العلامة الكورية «سوكون» المرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الشاحنات بمختلف فئاتها، بعدما استحوذت على حصة سوقية %0.2 محققة بيع 70 مركبة، أعقبتها «هيونداى» فى المركز الثانى عشر بحصة %0.2 بإجمالى 69 شاحنة خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت %0.2 بإجمالى بيع 103 شاحنات فى السوق المحلية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

«شيفروليه الدبابة» تقتنص %78 من مبيعات «البيك أب»

اقتنصت العلامة التجارية «شيفروليه – الدبابة» %78 من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بعدما تمكنت من بيع وتسليم 22 ألفًا و525 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 28 ألفًا و605 وحدات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع شاحنات «البيك أب» مسجلة حصة سوقية 13% محققة بيع 3715 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحلت العلامة اليابانية «تويوتا» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %7 بنحو 1912 شاحنة، أعقبتها «جى إم سى» فى المركز الرابع بحصة بلغت %0.9 بإجمالى بيع 262 شاحنة.

وظهرت العلامة الصينية «جريت وول» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات «البيك أب» مسجلة حصة سوقية %0.7 بإجمالى 189 مركبة، تبعتها «دونج فينج DFSK» فى المركز السادس بإجمالى بيع سيارتين فقط، خلال تلك الفترة.

«شيفروليه الجامبو» تقود مبيعات الشاحنات المتوسطة

وقادت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم «Light Medium» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %92 مسجلة بيع 7 آلاف و568 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 8 آلاف و234 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وحلت «ميتسوبيشى» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %7.6 مسجلة نحو 626 شاحنة، تبعتها «هيونداى» فى المركز الثالث بحصة بلغت %0.5 مسجلة نحو 40 مركبة خلال تلك الفترة.