مبيعات الشاحنات في مصر ترتفع 40% خلال 11 شهرًا (جراف)

سجلت مبيعات الشاحنات فى مصر – نموًا – بنسبة 40% لتصل إلى 45 ألفًا و548 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى، مقارنة بنحو 29 ألفًا و3 شاحنات خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 33.4%، لتصل إلى 39.5 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 29.6 ألف مركبة في نفس فترة المقارنة.

كما قفزت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 111% لتسجل 5 آلاف و972 مركبة، مقابل 2830 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى:

«شيفروليه» تهيمن على مبيعات قطاع شاحنات

هيمنت العلامة التجارية “شيفروليه” على مبيعات «الشاحنات» في مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع بنسبة بلغت 74.4% مسجلة نحو 33.8 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر من العام الماضى.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسحلة حصة سوقية 8.5% بإجمالى بيع 3858 مركبة، تلتها “تويوتا” فى المركز الثالث بحصة بلغت 4.5% بنحو 2043 شاحنة.

وحافظت العلامة اليابانية “سوزوكي” على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 4% مسجلة نحو 1824 شاحنة، فيما صعدت “فيات” للمركز الخامس بحصة بلغت 2.5% بإجمالي بيع 1135 مركبة.

في حين، تراجعت « مرسيدس MCV» للمرتبة السادسة مسحلة حصة سوقية 2.5% بإجمالي بيع 1128 شاحنة، تبعتها “ميتسوبيشي” فى المركز السابع بحصة بلغت 1.5% بواقع 689 وحدة.

حصدت “جي ام سي” المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسجلة حصة سوقية 0.8% بنحو 382 مركبة.

وحافظت العلامة الصينية “جريت وول”على تمركزها في المرتبة التاسعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.4% بإجمالي بيع 199 شاحنة، تلتها “فولفو” فى المركز العاشرة بحصة بلغت 0.3% مسجلة نحو 134 مركبة.

فيما صعدت العلامة الفرنسية “رينو” للمرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الشاحنات بمختلف فئاتها، بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.2% محققة بيع 80 مركبة، أعقبتها «سوكون» فى المركز الثاني عشر بحصة بلغت 0.2% بإجمالي 75 شاحنة خلال تلك الفترة.

فيما بلغت حصص العلامات التجارية الأخرى نحو 0.3% مسجلة بيع 130 شاحنة في السوق المحلية خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى:

«شيفروليه الدبابة» تقتنص 79% من مبيعات «البيك أب»

اقتنصت العلامة التجارية “شيفروليه – الدبابة” على النصيب الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بنسبة بلغت 79.2% بعدما تمكنت من بيع وتسليم 24 ألفًا و726 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 31 ألفًا و203 وحدة، خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى؛ وذلك وفقًا للبياتنات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

جاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع شاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية 12.4% محققة بيع 3858 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحلت العلامة اليابانية “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 6.5% بنحو 2043 شاحنة، أعقبتها «جي ام سي» فى المركز الرابع بحصة بلغت 1.2% بإجمالي بيع 375 شاحنة.

وحلت العلامة الصينية «جريت وول» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية 0.6% بإجمالى 199 مركبة، تبعتها “دونج فينج DFSK” في المركز السادس بإجمالي بيع سيارتين فقط، خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات «البيك أب» في مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى:

«شيفروليه الجامبو» تسيطر على أداء الشاحنات المتوسطة

سيطرت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 92% مسجلة بيع 8 آلاف و276 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 8 آلاف و998 وحدة، خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 7.5% مسجلة نحو 680 شاحنة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 0.5% مسجلة نحو 42 مركبة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعليالتالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات المتوسطة في مصر خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى: