مبيعات الشاحنات في مصر ترتفع 35% خلال العام الماضى (جراف)

لتصل إلى 49.9 ألف مركبة

سجلت مبيعات الشاحنات فى مصر نموًّا بنسبة 35% لتصل إلى 49 ألفًا و957 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 37 ألفًا و13 شاحنة خلال الفترة المقابلة من عام 2020.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 29%، لتصل إلى 43.4 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 33.6 ألف مركبة في نفس فترة المقارنة.

وقفزت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 93.8% لتسجل 6 آلاف و477 مركبة، مقابل 3342 شاحنة.

شيفروليه تستحوذ على 74.7% من مبيعات الشاحنات في مصر

استحوذت العلامة التجارية “شيفروليه” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات «الشاحنات» في مصر، بنسبة بلغت 74.7% بإجمالى بيع 33.8 ألف مركبة خلال العام الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسجلة حصة سوقية 8.6% بإجمالى بيع 3858 مركبة، تلتها “تويوتا” فى المركز الثالث بحصة بلغت 4.5% بنحو 2043 شاحنة.

وحافظت العلامة اليابانية “سوزوكي” على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 3.9% مسجلة نحو 1824 شاحنة،

فيما صعدت “مرسيدس MCV” للمركز الخامس بحصة بلغت 2.3% بإجمالي بيع 1135 مركبة.

في حين تراجعت «فيات» للمرتبة السادسة مسحلة حصة سوقية 2.3% بإجمالي بيع 1128 شاحنة، تبعتها “ميتسوبيشي” فى المركز السابع بحصة بلغت 1.4% بواقع 689 وحدة.

حصدت “جي ام سي” المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسجلة حصة سوقية 1% بنحو 382 مركبة.

وحافظت العلامة الصينية “جريت وول”على تمركزها في المرتبة التاسعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.4% بإجمالي بيع 199 شاحنة،

فيما صعدت “رينو” للمركز العاشرة بحصة بلغت 0.3% مسجلة نحو 134 مركبة.

وحلّت العلامة التجارية “فولفو” فى المرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الشاحنات بمختلف فئاتها، بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.3% محققة بيع 80 مركبة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثاني عشر بحصة بلغت 0.2% بإجمالي 75 شاحنة خلال تلك الفترة.

فيما بلغت حصص العلامات التجارية الأخرى نحو 0.3% مسجلة بيع 130 شاحنة في السوق المحلية خلال العام الماضى.