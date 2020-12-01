مبيعات الشاحنات فى السوق المصرية تقفز 6%

من يناير حتى أكتوبر الماضى

سجلت مبيعات سوق الشاحنات فى مصر نموًا بنسبة 6 %، لتصل إلى 29 ألفًا و3 مركبات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ27 ألفًا و315 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 8.9 %، إلى 26 ألفًا و121 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 23 ألفًا و982 وحدة خلال نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، تراجعت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة %13.5 إلى 2882 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، مقارنة بـ3333 شاحنة فى الفترة نفسها من 2019.

رصدت «المال» تطور مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها المطروحة فى السوق المحلية؛ خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

ارتفعت مبيعات شاحنات «البيك أب» بنسبة %6.7 لتسجل 20 ألفًا و438 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقابل 19 ألفًا و61 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وقفزت مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة بنسبة 12.4 %، إلى 6 آلاف و80 وحدة، مقارنة بـ5 آلاف و406 شاحنة.

كما صعدت مبيعات الشاحنات المتوسطة بنسبة %330 لتصل إلى 112 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى، مقابل 26 شاحنة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

على الجانب الأخر، تراجعت مبيعات الشاحنات فئة «البيك أب- الفان» بنسبة %28.9 لتصل إلى 1022 وحدة خلال الفترة المذكورة، مقابل 1439 شاحنة فى نفس الفترة من 2019.

وهبطت مبيعات الشاحنات الخفيفة بنسبة %3.7 إلى 700 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بـ727 شاحنة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الشاحنات الثقيلة بنسبة %0.7 لتصل إلى 651 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 656 شاحنة فى نفس فترة المقارنة.

شيفروليه تتصدر مبيعات الشاحنات

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات سوق الشاحنات فى مصر، بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات بنسبة بلغت %78.9 بعد تمكنها من تسويق 22 ألفًا و869 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، وفقًا التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الشاحنات مسجلة حصة سوقية %9.3 بإجمالى بيع 2695 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %4.8 محققة بيع 1391 شاحنة.

وحافظت العلامة الالمانية «مرسيدس MCV» على تمركزها فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %2.8 بعد تمكنها من تسويق 801 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وصعدت «فيات» للمرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات» بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.3 مسجلة بيع 364 شاحنة.

حلت «ميتسوبيشى» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %1.2 بعد أن حققت بيع 340 شاحنة، تلتها «سوزوكى» فى المركز السابع بحصة بلغت %0.7 بواقع 190 وحدة.

واحتلت «فيكتورى» المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الشاحنات مسجلة حصة سوقية %0.3 بإجمالى بيع 92 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وتمركزت العلامة التجارية «سوكون» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %0.3 محققة مبيعات 90 شاحنة فى السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

وظهرت «هيونداى» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مستحوذة على حصة سوقية قدرها %0.2 بإجمالى بيع 63 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «شينراى» فى المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية %0.2 بعد تمكنها من تسويق بيع 46 شاحنة، أعقبتها «شاكمان» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.1 مسجلة بيع 33 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

«شيفروليه» تقتنص %80 من مبيعات «البيك أب»

اقتنصت العلامة الأمريكية «شيفروليه» النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات فئة «البيك أب» فى السوق المحلية، بنسبة بلغت %80 مسجلة بيع 16 ألفًا و362 مركبة خال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وحلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى شاحنات «البيك أب» مسجلة سوقية %13 مسجلة بيع 2708 شاحنة خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة اليابانية «تويوتا» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %7 محققة بيع 1338 وحدة، تلتها «شنراى» فى المركز الرابع بحصة بلغت %0.1 بواقع 31 مركبة.

وتمركزت العلامة الصينية «DFSK» فى المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات سوق الشاحنات مسجلة حصة سوقية %0.05 محققة بيع 12 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.