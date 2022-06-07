مبيعات الشاحنات تنخفض %21.5 في مصر خلال أول 4 شهور من العام

سجلت مبيعات الشاحنات فى مصر انخفاضا بنسبة %21.5 لتصل إلى 13 ألفًا و24 مركبة خلال أول 4 شهور من العام الحالى، مقارنة مع نحو 16 ألفًا و585 شاحنة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» انخفضت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة %24.2 لتصل إلى 11 ألفًا و724 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 15 ألفًا و460 مركبة فى فترة المقارنة.

فى المقابل، قفزت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %15.6 لتسجل 1300 مركبة، مقابل 1125 شاحنة.

شيفروليه تتصدر مبيعات الشاحنات

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات «الشاحنات» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع بنسبة بلغت %73 مسجلة نحو 9 آلاف و503 مركبات خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات» مسحلة حصة سوقية %8.4 بإجمالى بيع 1099 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %5.7 بنحو 748 شاحنة.

وجاءت العلامة التجارية «سوزوكى» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %5.7 مسجلة نحو 744 شاحنة، تلتها «ميتسوبيشى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %2.6 بإجمالى بيع 345 مركبة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية %1.8 بإجمالى بيع 234 شاحنة، تبعتها «مرسيدس MCV» فى المركز السابع بحصة بلغت %0.8 بواقع 108 وحدات.

فى حين صعدت «فولفو» للمرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات» مسجلة حصة سوقية %0.6 بنحو 72 مركبة.

وتمركزت العلامة الصينية «جى إم سى» فى المرتبة التاسعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %0.4 بإجمالى بيع 50 شاحنة، تلتها «رينو» فى المركز العاشر بحصة بلغت %0.4 مسجلة نحو 47 مركبة.

وحلت «جريت وول» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات فى مصر مستحوذة على حصة سوقية %0.3 بإجمالى بيع 34 مركبة، تلتها «هيونداى» فى المركز الحادى عشر بحصة قدرها %0.2 مسجلة بيع 27 شاحنة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

«شيفروليه الدبابة» تستحوذ على %62 من مبيعات «البيك أب»

استحوذت العلامة التجارية «شيفروليه – الدبابة» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بنسبة بلغت %78 بعدما تمكنت من تسويق 6 آلاف و869 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 8 آلاف و797 وحدة خلال أول 4 شهور من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع شاحنات «البيك أب» مسجلة حصة سوقية %12.5 محققة بيع 1099 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت العلامة التجارية «تويوتا» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %9 بنحو 748 شاحنة، أعقبتها «جى إم سى» فى المركز الرابع بحصة بلغت %1 بإجمالى بيع 47 شاحنة.

وجاءت العلامة الصينية «جريت وول» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات «البيك أب» مسجلة حصة سوقية %0.4 بإجمالى 34 مركبة خلال تلك الفترة.

«شيفروليه الجامبو» تهيمن على مبيعات الشاحنات المتوسطة

وهيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على النسبة الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم «Light Medium» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %86.8 مسجلة بيع 2334 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 2689 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

وحلت «ميتسوبيشى» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %12.7 مسجلة نحو 342 شاحنة، تبعتها «هيونداى» فى المركز الثالث بحصة بلغت %0.5 مسجلة نحو 13 مركبة خلال تلك الفترة.