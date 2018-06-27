مبيعات الشاحنات تقفز 54% خلال 5 أشهر

شريف عيسى أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارت "اميك"، نمو المبيعات الإجمالية لسوق الشاحنات على مدار الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالى بنسبة تفوق 54%، مسجلة 12 ألفاً، و620 وحدة، مقابل 8192 شاحنة خلال نفس الفترة من 2017. وشهدت مبيعات "بيك آب" نمواً بنسبة 59.4% عل

شريف عيسى





أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارت “اميك”، نمو المبيعات الإجمالية لسوق الشاحنات على مدار الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالى بنسبة تفوق 54%، مسجلة 12 ألفاً، و620 وحدة، مقابل 8192 شاحنة خلال نفس الفترة من 2017.

وشهدت مبيعات “بيك آب” نمواً بنسبة 59.4% على مدار تلك الفترة، بإجمالى عدد وحدات تم بيعها 9268 وحدة، كما نمت مبيعات الشاحنات الخفيفة بـ 32%، بإجمالى 408 مركبة.

وقفزت مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة بنسبة بلغ 32% خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجارى، بإجمالى 2180 وحدة، أما عن الشاحنات الثقيلة فسجلت نمواً طفيفاً بلغ 1% فقط، بإجمالى 360 شاحنة.

وأشار مصدر مسؤول بشركة صناعة وسائل النقل MCV، مصنع شاحنات واتوبيسات مرسيدس فى مصر، إلى أن نمو مبيعات الشاحنات يعود إلى تزايد الطلب على فئة “بيك آب”، والتى تستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات القطاع.

وأكد المصدر على ان ضعف معدلات نمو مبيعات الشاحنات يرجع إلى استنفاذ كافة الشركات والمؤسسات العاملة فى مجالات الإنشاءات، والبنية التحتية لعمليات الإحلال والتجديد لأسطولها خلال الفترة الماضية مع إعلان الدولة عزمها لتدشين عدد من المشروعات القومية، ومشاركة تلك الشركات فى انشاءها والتى كان من أبرزها قناة السويس الجديدة.

وأضاف أن ضعف مبيعات الأفراد من الشاحنات الثقيلة يعود إلى القفزة التى شهدتها الأسعار عقب قرار تحرير اسعار الصرف فى خريف 2016، والتى أدت إلى اسعار الشاحنات بصورة كبيرة، مما أدى إلى تعطيل الطلب عليها.

ويوضح الرسم البيانى التالى تطور مبيعات فئات النقل خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من عامى 2017 و 2018 :

وفى سياق متصل، ذكر التقرير احتلال “بيك آب” الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات بنسبة تصل إلى 74%، فيما جاءت الشاحنات الخفيفة المتوسطة فى المركز الثانى بحصة سوقية قدرت بـ 17%، وحصدت كل من الشاحنات الخفيفة، واثقيلة، وفئة مينى بيك آب على حصة سوقية بلغت كل واحدة على حد 3% ، من المبيعات الإجمالية للشاحنات خلال تلك الفترة.

ورصد التقرير نمو مبيعات الشاحنات المستورده خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو بمعدل أكبر من الشاحنات المجمعة محلياً، إذ قفز أداء المستورده بـ 55.7%، مسجلاً 1280 وحدة، مقابل 822 وحدة خلال العام الماضى.

وتمكنت الشاحنات المجمعة من بيع 11 ألفاً، و340 وحدة على مدار تلك الفترة، بزيادة بلغت 53.9%، مقابل 7370 وحدة تم بيعها خلال 2017.

ورصدت “المال” بتقرير “أميك” نمو مبيعات كافة العلامات التجارية بسوق الشاحنات بإستثناء مرسيدس “MCV”، وسوزوكى، إذ انخفضت مبيعات مرسيدس بـ 21.7%، بإجمالى 253 وحدة، فيما تراجع أداء سوزوكى بـ والتى هبط أداءها بـ 2%، مسجلة 282 سيارة.

واستمرت هيمنه العلامة الأمريكية “شيفورليه” على مبيعات الشاحنات، بعد تمكنها من بيع 10 آلآف، و249 وحدة خلال الشهور الخمس الأولى من العام، بمعدل نمو 51.4%، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 81.2%، من المبيعات الإجمالية لسوق الشاحنات.

واستحوذت “نيسان” اليابانية على المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعاً بالشاحنات بعد تمكنها من بيع 792 وحدة، بمعدل نمو بلغ 132%، بحصة سوقية 6.3%.

واقتنصت ميتسوبيشى اليابانية المركز الثالث بإجمالى 352 شاحنة، بنمو 21%، بحصة سوقية 2.8%، وجاءت تويوتا فى المركز الرابع بإجمالى 286 وحدة تم بيعها، بقفزة فى اداءها وصل إلى 245%، لتصبع أعلى العلامات التجارية فى قطاع الشاحنات نمواً خلال فترة الشهور الخمس الأولى.

وحازت سوزوكى على المركز الخامس فى صدارة العلامات التجارية بسوق الشاحنات الأكثر مبيعاً، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 2.2%.

ويوضح الرسم البيانى التالى تطور الحصص السوقية لأكثر 10 علامات تجارية بسوق الشاحنات خلال عامى 2017 و 2018 :