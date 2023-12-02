مبيعات الشاحنات المجمعة محليا تهبط 70.6% خلال أول 10 أشهر من 2023 (جراف)

تراجعت مبيعات الشاحنات فى مصر، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 66.7% لتسجل 10 آلاف و379 مركبة، مقابل 31 ألفًا و140 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفاض مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا بنسبة 70.6% لتصل إلى 7 آلاف و991 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 27 ألفًا و160 مركبة فى فترة المقارنة نفسها.

وهبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 40% لتسجل 2388 مركبة، مقابل 3 آلاف و980 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى:

شيفروليه تستحوذ على 69.1% من مبيعات الشاحنات

استحوذت العلامة التجارية "شيفروليه" على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة بلغت 69.1% مسجلة نحو 7 آلاف و171 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وجاءت "تويوتا" فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات بحصة سوقية 12.4% بنحو 1285 مركبة، أعقبتها "جي إم سي" فى المركز الثالث بنسبة 5.8% بإجمالى 605 مركبات.

وحلت "سوزوكي" فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.8% محققة بيع 503 شاحنات، تلتها "ميتسوبيشي" فى المركز الخامس بنسبة 3.1% بنحو 317 مركبة.

وحافظت «مرسيدس MCV» على تمركزها في المرتبة السادسة بحصة سوقية 2% مسجلة بيع 205 شاحنة، تلتها "فيات" سابعًا بنسبة 1.5% بواقع 155 مركبة، ثم "فولفو" فى ثامنًا بحصة 0.5% بـ56 وحدة.

واقتنصت "هيونداي" المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.5% مسجلة نحو 53 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

«شيفروليه» تهيمن على مبيعات شاحنات النقل «البيك أب»

هيمنت "شيفروليه" على مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 73% مسجلة نحو 5 آلاف و168 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات البالغة نحو 7 آلاف و60 مركبة.

وجاءت "تويوتا" فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات "البيك أب" فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 18% بإجمالى 1285 مركبة.

وجاءت "جي إم سي" في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 9% بنحو 605 شاحنات، أعقبتها «جريت وول» بواقع مركبتين فقط.

بحصة سوقية 85%.. «شيفروليه الجامبو» تتصدر مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم

اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم "Light Medium" بنسبة 85% مسجلة بيع 1871 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 2203 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وحلّت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 14% مسجلة بيع 311 شاحنة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 1% بإجمالى بيع 21 مركبة.