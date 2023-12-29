مبيعات السيارت الهجينة فى السوق الكورية يتجاوز 335 ألف وحدة خلال 11 شهرا

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن سيارة جراندور سيدان لشركة هيونداي موتور تصدرت سوق السيارات الهجينة في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات خلال معظم شهور عام 2023، بحسب وكالة يونهاب.

وفقًا للجمعية الكورية لمصنعي السيارات، فإن إجمالي عدد السيارات الهجينة التي بيعت في كوريا خلال أول 11 شهرًا من العام بلغ 335211 سيارة.

وبحسب الجمعية، بلغت مبيعات الطراز الهجين من “جراندور” 57107 وحدات خلال أول 11 شهرًا من هذا العام، ما يمثل نموًّا في المبيعات بنسبة 198.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

شكلت مبيعات الطراز الهجين من السيارة 54.6% من إجمالي مبيعات جراندر البالغ 104652 وحدة خلال تلك الفترة وهي المرة الأولى التي يستحوذ فيها الطراز الهجين على أكثر من نصف مبيعات جراندور. وبهذا تصبح السيارة أكثر طراز مبيعًا في كوريا لعام 2023، عند جمع مبيعاتها من الطرازين الهجين والبنزين.

وجاءت كيا سورنتو الرياضية متعددة الاستخدامات في المركز الثاني، حيث سجلت نسختها الهجينة مبيعات بلغت 51,818 وحدة خلال تلك الفترة،

تلاها الطرازان الهجينان من كل من كيا سبورتاج وكيا كيه 8، اللذين سجلت مبيعاتهما 29330 وحدة و24240 وحدة على التوالي. وجاءت النسخة الهجينة من هيونداي توسان في المركز الخامس بمبيعات بلغت 17256 وحدة.

وقال أحد مراقبي الصناعة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج السيارات الهجينة في كوريا الجنوبية في العام المقبل بفضل مبيعات الطرز الهجينة المتزايدة.