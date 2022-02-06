مبيعات السيارات في بريطانيا عند أعلى مستوى في 7 شهور خلال يناير

ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 28% الشهر الماضي، وفقًا لبيانات من جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية

انتعشت مبيعات السيارات في المملكة المتحدة، مسجلة أعلى مستوى لها في 7 أشهر في يناير الماضي بفضل زيادة الطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات، بحسب ما ذكره موقع “أوتو هندوستان تايمز”.

وارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 28% الشهر الماضي، وفقًا لبيانات من جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية.. واختار واحد من كل خمسة مشترين سيارة بها بطارية، حيث زادت شحنات السيارات الكهربائية بالكامل أكثر من الضعف وارتفعت نسبة السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 47%.

ويُقارن أداء الشهر الماضي بشكل إيجابي مع فترة العام السابق، عندما تم إغلاق مكتب الوكلاء بسبب إجراءات الغلق ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

ومع ذلك، تعد تلك هي أكبر زيادة في المبيعات الشهرية منذ يونيو 2021.

وفاق نمو المملكة المتحدة زيادة المبيعات في ألمانيا بنسبة 8%، وبنسبة 19% في فرنسا.

وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية في بيان: “بالنظر إلى الإغلاق الحاصل في يناير 2021 ، كانت أرقام هذا الشهر ستتحسن دائمًا ولكن لا يزال من المطمئن أن نرى سوقًا قوية”.

وخفضت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية توقعات مبيعاتها لعام 2022 إلى 1.9 مليون سيارة، من 1.96 مليون سابقًا، حيث تتوقع تضخم تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة على الطلب.

وتكافح الأسر في المملكة المتحدة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتواجه أكبر ضغط على الدخل منذ ثلاثة عقود، مما دفع البنك المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الجامح.

في حين كان من المفترض أن يمثل العام 2021 انتعاشًا دائمًا من الهجوم الأولي للوباء، ارتفعت عمليات تسجيل السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 1% فقط لتصل إلى 1.65 مليون بسبب الأزمات المستمرة في سلسلة الإمدادات.

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربية في أوروبا

كانت مبيعات السيارات الكهربية في أوروبا قد شهدت ارتفاعا العام الماضي وذلك للمرة الأولى، مع توجه الأوروبيين نحو حظر بيع سيارات البنزين بحلول 2035.

واشترى الأوروبيون العديد من السيارات الهجينة في أوروبا في العام 2021 لأول مرة حيث تمضي المفوضية الأوروبية قدمًا في عزمها على حظر بيع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035، حسبما ذكر موقع “يورو نيوز”.

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن – المركبات التي تعمل بالوقود ولكن بها أيضًا مكون كهربائي يقلل الاستهلاك – بنسبة 60% عن العام السابق وبلغت ما يقرب من 20% من إجمالي حصة السوق.