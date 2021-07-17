سيــارات

مبيعات السيارات في أوروبا تهبط 2 مليون سيارة خلال النصف الأول من العام

مقارنة بذات الفترة منذ عامين
أيمن عزام 6:57 م, السبت, 17 يوليو 21 6:57 م, السبت, 17 يوليو 21

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تراجعت مبيعات أوروبا من السيارات بنحو 2 مليون سيارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة منذ عامين، لتتخلف أوروبا بذلك عن التعافي الذي تحقق في مبيعات السيارات في الولايات المتحدة والصين.

 وارتفعت المبيعات بنسبة 13% في يونيو صعودا من ذات الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي المبيعات خلال الأشهر الست الأولى من العام  الجاري إلى 6.49 مليون سيارة، بحسب رابطة مصنعي السيارات في أوروبا.

مبيعات السيارات في أوروبا

وعلى الرغم من أن هذه المبيعات  تشكل زيادة بنسبة 27% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لكنها تقل كثيرا عن مستويات  المبيعات في القطاع  خلال الفترة التي سبقت الجائحة.

وتقول وكالة بلومبرج إن تباطؤ توزيع اللقاحات في أوروبا وفرض تدابير احترازية أطول زمنيا لاحتواء  انتشار مرض كوفيد-19 أدى إلى خفض المبيعات مطلع العام.

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ويجئ هذا بينما أدى النقص العالمي في أشباه  الموصلات إلى تقييد قدرة صناع السيارات على المحافظة على المخزون.

وبحسب المدراء التنفيذيون لشركات فلوكس فاجن وبي.أم.دبليو ورينو، سيستمر نقص الرقائق في  تقليص الانتاجية لعدة سنوات قادمة.

وتوقع محللون لدى شركة أل.أم.سي اوتوميتف انتعاش مبيعات السيارات في النصف الثاني من العام  الجاري بفضل استمرار تخفيف تدابير الإغلاقات.

لكنهم حذروا من أن نقص إمدادات أشباه  الموصلات  يهدد  بعرقلة تعافي الطلب خلال فترة ما بعد الإغلاقات.

تأثيرات محدودة على فولكس فاجن

تباطؤ تعافي  المبيعات في أوروبا له تأثيرات محدودة على مبيعات  شركتي فولكس فاجن وستيلانتس اللتان تعدان أكبر شركتين مصنعتين للسيارات في المنطقة.

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وتستفيد فولكس فاجن من التسليمات القوية في الصين، بينما تبيع ستيلانتس سيارات الجيب الرياضية المربحة وسيارات البيك اب ماركة الرام في الولايات المتحدة.

وأوردت شركة فلوكس فاجن الأسبوع الماضي صعود الإيرادات إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار) في النصف الأول، بينما قدرت شركة ستيلانتس تخطي هامش أرباحها التوقعات المقدرة عند 5.5% إلى 7.5% للعام.

وتلقت شركة فورد دعما من الصعود اللاهث للأسعار، بحسب مديرها التنفيذي جيم فارلي، مما دفعها لإصدار توقعات مالية أفضل.

وقالت أيضا شركة دايملر الخميس إنها استفادت من مبيعات الموديلات الأكثر ربحية الربع السنوي الماضي.

وسجلت شركة ستيلانتس أكبر مكسب في المبيعات في أوروبا خلال النصف الأول بتحقيقها زيادة بنسبة 32%.

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وهبطت مبيعات شركة رينو بنسبة 19% الشهر الماضي، مما قلص مكسب الشركة  الفرنسية إلى 7% في يونيو.

وفيما يخص شريحة السيارات الفاخرة، تفوقت شركة بي.أم.دبليو على منافستها  دايملر الشهر الماضي وفي النصف الأول من العام الجاري.

وصعدت مبيعات الشركة البافارية بنسبة 21% في يونيو وبنسبة 31% خلال العام الجاري حتى الآن.

وهبطت مبيعات شركة مرسيدس بنسبة 13% الشهر الماضي وزادت بنسبة 18% حتى الآن من العام الجاري.

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بقلم أيمن عزام

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