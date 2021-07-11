مبيعات السيارات فى الصين تقفز إلى 13 مليون مركبة فى 6 أشهر

أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين إلى 12.89 مليون سيارة في الفترة بين يناير ويونيو، بزيادة قدرها 25.6% عن المستويات المسجلة قبل عام، بحسب وكالة رويترز.

تراجع مبيعات السيارات في الصين 12.4% خلال الشهر الماضى

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات فى الصين، أن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، تراجعت 12.4% خلال الشهر الماضى مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

وكشفت البيانات، أن مبيعات السيارات في الصين سجلت إجمالا 2.02 مليون سيارة في يونيو.

مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة تقفز 139.3% فى يونيو

حافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة العاملة بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 139.3% مع بيع 256 ألف مركبة الشهر الماضي.

ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويح حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.

وباعت تسلا 33 ألفا و155 سيارة كهربائية في الصين خلال يونيو.

يذكر أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت في مارس مسجلة مكاسب للشهر الثاني عشر على التوالي.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 2.53 مليون سيارة في مارس، بزيادة 74.9% على أساس سنوي.

وزادت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، 239% في مارس إلى 220 ألف وحدة.

وقال كيان صيني آخر معني بقطاع السيارات وهو اتحاد سيارات الركوب الصيني، إن تسلا باعت 35 ألفا و478 سيارة مصنعة في الصين في مارس.

توقعات بأن تهيمن سيارات الطاقة الجديدة على السوق الصينية خلال 10 سنوات

وتوقع مسؤولان تنفيذيان من كبرى شركات السيارات الكهربائية الصينية أن تهيمن سيارات الطاقة الجديدة على أكبر سوق للسيارات في العالم خلال 10 سنوات.

ويشار إلى مركبات الطاقة الجديدة بالسيارات التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة.

وقال مؤسس شركة BYD، وانغ تشوانفو، إن هذه الفئة تمثل أكثر من 10% من مبيعات السيارات الجديدة في الصين في مارس، ونمت إلى 11.4% في مايو.

وتوقع أن يرتفع معدل الاختراق إلى أكثر من 70% في عام 2030. وذلك وفقاً لنسخة قدمتها الشركة من ملاحظاته في قمة تشونغتشينغ الصينية للسيارات التي عقدت في 12 و13 يونيو.

يأتي ذلك فيما كان ويليام لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو Nio الناشئة للسيارات الكهربائية، أكثر تفاؤلاً.

وتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 90% من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2030، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

ولكن تسليمات Nio في شهر مايو تراجعت إلى 6711 سيارة، مقابل 7،102 سيارة في أبريل، وبعيدة جداً عن شركة بي واي دي، والتي قالت إن مبيعات سيارات الركاب الجديدة العاملة بالطاقة ارتفعت بنسبة 23% في مايو مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 31681 سيارة، منها ما يزيد قليلاً عن نصفها – أو 18711 – تعمل بالبطاريات فقط.

وتصنف سيارة هان سيدان التابعة للشركة ضمن أفضل خمس سيارات طاقة جديدة مبيعاً في الصين – خلف طراز تسلا 3 والموديل Y للأشهر الخمسة الأولى من العام، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.

شركات أجنبية تخطط لإطلاق سيارات كهربائية فى السوق الصينية

ويتطلع العديد من صانعي السيارات الأجانب، مثل فولكس فاجن، إلى إطلاق سيارات كهربائية في الصين أولاً.

حيث حصلت مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات على دعم من إعانات الحكومة المركزية والسياسات التفضيلية الأخرى.

وتود بكين أن تكون 20% من السيارات الجديدة المباعة لتكون سيارات طاقة جديدة بحلول عام 2025.

ومع نمو سوق سيارات الطاقة الجديدة المحلي، قال وانغ من شركة BYD إنه يتوقع أن تمثل العلامات التجارية الصينية للسيارات 60% بحلول عام 2030، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى فهمهم للتكنولوجيا الأساسية.