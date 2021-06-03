مبيعات السيارات فى السعودية تنمو للمرة الأولى منذ بداية «كورونا»

ارتفعت مبيعات السعودية من سيارات الركوب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى %27.6، لترتفع إلى 189 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 148.1 ألف سيارة، للتجاوز المملكة للمرة الأولى حالة الركود التى أصابت السوق منذ تفشى فيروس كورونا المستجد بها خلال الربع الأول من العام الماضى.

قفزت %532 خلال أبريل.. والأداء المجمع يرتفع %27.6

وأشار تقرير نشر على موقع «بست سيلينج كار» إلى أن مبيعات المركبات فى السعودية قفزت خلال أبريل من هذا العام بنسبة كبيرة للغاية بلغت %532، لتصل إلى 48.4 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات نفس الشهر من 2020 والتى قدرت بـ 7659 مركبة.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للسيارات بين الدول العربية إذ تستحوذ على حصة تصل إلى %35 من إجمالى مبيعات المنطقة العربية من سيارات الركوب، مع العلم أن السعودية تصدرت مبيعات دول المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالى على الرغم من تراجع أداءها %0.1، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات.

وباعت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالى 140 ألفًا، و631 سيارة، مقارنة مع مبيعات 2020 والتى سجلت 140 ألفًا، و771 وحدة، بهبوط طفيف بلغ %0.1.

«تويوتا» تتصدر العلامات.. و«لكزس» تقود الفاخرة

وحصلت تويوتا على المركز الأول فى قائمة ماركات السيارات الأعلى مبيعًا فى المملكة العربية السعودية خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل بعد أن تمكن الصانع اليابانى من بيع وتسليم 50.9 ألف سيارة، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %26.9 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى المملكة.

وجاءت هيونداى فى المركز الثانى بتسليمها 34.1 ألف سيارة، بحصة سوقية %18، فيما حصدت نيسان المركز الثالث ببيعها 12.4 ألف سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بحصة سوقية %6.6، أما رابعًا فكانت من نصيب العلامة اليابانية مازدا، والتى نجحت فى بيع 9.9 ألف سيارة خلال تلك الفترة، لتحصل على حصة سوقية تصل إلى %5.2.

وارتفع ترتيب إيسوزو من المركز السابع إلى المركز الخامس فى قائمة ماركات السيارات الأعلى مبيعًا فى السعودية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بعد أن سلمت 9.4 ألف سيارة، بحصة سوقية تصل إلى %5 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب.

«إم جى» تتربع على قمة «الصينية».. و«شنجان» وصيفة

كما صعد ترتيب سيارات إم جى من المركز التاسع إلى المركز السادس بقائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق السيارات السعودى على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2021، ببيعها 8.3 ألف سيارة، بحصة سوقية %4.4، لتحتل بذلك قمة السيارات الصينية من حيث عدد السيارات المباعة، فيما هبط ترتيب العلامة الكورية كيا من المركز الخامس إلى المركز السابع فى القائمة بعد أن سلمت 7.8 ألف سيارة على مدار تلك الفترة، بحصة سوقية %4.1.

وحافظت شنجان على المركز الثامن فى القائمة بعد أن باعت 7.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الحالى، بحصة سوقية %3.9، فيما تراجع ترتيب العلامة الأمريكية شيفروليه من المركز السادس إلى التاسع فى قائمة ماركات سيارات الركوب الأعلى مبيعًا فى السعودية بعد أن سلمت 7.4 ألف سيارة، بحصة سوقية %3.9.

ونجحت العلامة الأمريكية فورد فى التمسك بمركزها العاشر فى القائمة بعد أن باعت ما يقرب من 7.2 ألف سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بحصة سوقية %3.8.

وفى سياق متصل، تربعت لكزس على قمة العلامات الفاخرة الأعلى مبيعًا للسيارات فى السعودية على مدار الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بعد أن نجحت فى بيع وتسليم 4.1 ألف سيارة، لتستحوذ على حصة تصل إلى %2.2 من إجمالى مبيعات المركبات فى المملكة.

وعلى الرغم من كون السعودية من أهم الأسواق العربية للعلامتى بى إم دبليو ومرسيدس بصفتهما العلامتين الأهم ضمن ماركات السيارات الفاخرة إلا أن التقرير لم يشير إلى نتائجهما خلال تلك الفترة.

وأشار تقرير بست سيلينج كار إلى أن تويوتا كامرى، التابعة لفئة السيارات السيدان رباعية الأبواب، جاءت على قمة الموديلات الأعلى مبيعًا فى السعودية خلال تلك الفترة بعد تمكنها من بيع وتسليم 11.4 ألف سيارة، بحصة سوقية تصل إلى %6.1.

وجاءت هيونداى أكسنت فى المركز الثانى فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا فى المملكة العربية السعودية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى ببعها 10.1 ألف سيارة، بحصة سوقية %5.4، أما ثالثًا، فكانت هيونداى إلنترا، والتى حققت مبيعات إجمالية على مدار تلك الفترة بلغت 8.5 ألف سيارة، بحصة سوقية %4.5.

وحلت تويوتا ياريس فى المركز الرابع فى القائمة ببيعها 8.2 ألف سيارة، بحصة سوقية %4.4، فيما جاءت تويوتا هايلكس، التابعة لفئة المركبات البيك آب التجارية، فى المركز الخامس فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا فى سوق السيارات السعودى ببيعها 6.6 ألف سيارة، بحصة سوقية %3.5.

«كورولا» فى صدارة الطرازات.. و«صنى» فى المركز السابع

وتمكنت تويوتا كورولا، السيارة الأعلى مبيعًا فى العالم والتابعة لفئة الموديلات السيدان العائلية رباعية الأبواب، من الحصول على المركز السادس فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا فى السعودية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الحالى ببيعها 5.7 ألف سيارة، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %3.

وهيمنت نيسان صنى العائلية على المركز السابع فى القائمة ببيعها 5.6 ألف سيارة، بحصة سوقية %3، فيما حصلت هيونداى سوناتا، التابعة لفئة المركبات العائلية السيدان متوسطة الحجم، على المركز الثامن ببيعها 5.5 ألف سيارة تقريبًا، بحصة سوقية %2.9، أما تاسعًا فهيمنت عليه إيسوزو TF، التابعة لفئة المركبات التجارية بيك آب، ببيعها 5.1 ألف سيارة، بحصة سوقية %2.7، وعاشرًا فورد تروس بإجمالى 3.8 ألف سيارة، بحصة سوقية %2.