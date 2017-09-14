مبيعات السيارات فى أوربا تقفز 5.5 %

خالد بدر الدين:أعلنت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية ACEA، اليوم الخميس، أن مبيعات السيارات الجديدة قفزت بأكثر من 5.5 % خلال أغسطس الماضى، لتتجاوز 903 ألف و140 وحدة، مقارنة مع 855 ألف و 689 وحدة فى نفس الشهر من العام الماضى.وارتفعت أيضا مبيعات السيارات الأوروبية خلال الثمانية شهور الأولى من العا



خالد بدر الدين:



أعلنت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية ACEA، اليوم الخميس، أن مبيعات السيارات الجديدة قفزت بأكثر من 5.5 % خلال أغسطس الماضى، لتتجاوز 903 ألف و140 وحدة، مقارنة مع 855 ألف و 689 وحدة فى نفس الشهر من العام الماضى.

وارتفعت أيضا مبيعات السيارات الأوروبية خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجارى، بأكثر من 4.4 % لتصل إلى أكثر من 10.6 مليون سيارة، بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن مبيعات السيارات فى دول أوروبا انتعشت خلال الشهر الماضى بفضل موديلات SUV، وهاتشباك الجديدة التى طرحتها مجموعة بيجو ستروين، وشركة رينو الفرنسيتين لتتفوق على مبيعات يوليو الماضى التى توقفت عند 2.6 %، وفى يونيو التى لم تتجاوز 2.1 %.

وتتوقع رابطة ACEA استمرار انتعاش مبيعات السيارات فى أووبا هذا العام، مع ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى لدول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 28 دولة، باستثناء مالطة والنرويج وسويسرا و أيسلندا، علاوة على أن الشركات تمنح حوافز تشجع أصحاب السيارات القديمة التى تعمل بالسولار على تغييرها، وشراء سيارات جديدة تتتوافق مع المعايير المتشددة التى تحافظ على نظافة الهواء وتقلص الانبعاثات الكربونية .

واستطاعت شركة رينو تعديل موديلات ميجان هاتشباك، وكوليوس الرياضية متعددة الأغراض، خلال العامين الماضيين، ما ساعد على زيادة مبيعاتها بحوالى 13 % فى أوروبا الشهر الماضى، كما أن شركة بيجو ستروين التى تنتج SUV 3008 و 5008 حققت مبيعات بزيادة 11 % فى أغسطس، وكذلك شريكتها ستروين التى طرحت موديلات C3 هاتشباك، العام الماضى، ارتفعت مبيعاتها 5.8 % فى أغسطس الماضى.

