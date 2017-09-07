مبيعات السيارات تهوى 41.8% فى أول 7 شهور

❏ 111 وحدة تحسم منافسة رينو وسوزوكى على المركز السابع.. و«تويوتا» تحافظ على «الرابع» أحمد عوض تراجعت مبيعات السيارات بشكل ملحوظ بنسبة %41.8، خلال الـ 7 أشهر اﻷولى من العام، لتسجل قطاعات الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات، 69 ألفًا و785 وحدة، مقابل 119 ألفاً و953 سيارة خلال نفس

❏ 111 وحدة تحسم منافسة رينو وسوزوكى على المركز السابع.. و«تويوتا» تحافظ على «الرابع»

أحمد عوض

تراجعت مبيعات السيارات بشكل ملحوظ بنسبة %41.8، خلال الـ 7 أشهر اﻷولى من العام، لتسجل قطاعات الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات، 69 ألفًا و785 وحدة، مقابل 119 ألفاً و953 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ووفقاً لـتقارير مجلس معلومات سوق السيارات «إميك»؛ الصادر الشهر الجارى، شهدت مبيعات «الملاكى»، هبوطاً عنيفا بنسبة %41.2، لتسجل 49 ألفا و617 وحدة، مقابل 84 ألفا و454 سيارة، كما تراجعت الأتوبيسات بنسبة %44.8، لتسجل بيع 7 آلاف و373 أتوبيسًا، مقارنة بـ 13 ألفًا و378 وحدة، وهوت مبيعات الشاحنات بنسبة %42، وسجلت 12 ألفاً و795، مقابل 22 ألفًا و121 شاحنة، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأرجع رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، التراجع العنيف فى المبيعات إلى القفزة الهائلة التى لحقت بأسعار السيارات مؤخرا، وتحديدا منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة %100، وفقدان شريحة ضخمة من المستهلكين، أصبحت غير قادرة على اقتناء سيارة جديدة.

وتوقع مسروجة عدم تجاوز المبيعات الإجمالية للسيارات على مدار العام الجارى لحاجز 120 ألف وحدة، مقابل 198.271 ألف فى 2016.

وكانت مبيعات السيارات فى 2016 تراجعت بنسبة %28.7 على أساس سنوى لتسجل 198.271 ألف وحدة مقابل 278.406 فى 2015.

وكان للسيارات المستوردة النصيب الأكبر من مسلسل التراجعات، التى اجتاحت السوق، لتنخفض مبيعاتها بنسبة %47، لتسجل 31 ألفًا و493 وحدة، مقابل 59 ألفًا و453 وحدة، كما تراجعت السيارات المجمعة محليًا بنسبة %36.7، ببيع 38 ألفًا و292 وحدة، مقارنة بـ 60 ألفًا و500 مركبة.

وتصدرت شيفروليه إجمالى مبيعات السوق، بحصة سوقية بلغت %22.9 بإجمالى 15 ألفًا 996 وحدة، تلتها نيسان اليابانية، التى قفزت للمركز الثانى بحصة %17.9، بعدد 12 ألفًا و496 سيارة، أما هيونداى الكورية، فجاءت ثالثة الترتيب ببيع 9 آلاف و59 سيارة.

وحافظت تويوتا على المركز الرابع، بحصة سوقية %8.3، بعدما استطاعت تسويق 5 آلاف و820 سيارة، فيما سجلت مبيعات ميتسوبيشى 3 آلاف و721 مركبة، لتستحوذ على المركز الخامس، تبعتها «كيا» لتسجل بيع 3233 وحدة، بحصة سوقية %4.6.

واحتدمت المنافسة على المركز السابع، بين رينو، وسوزوكى، لتحسمها العلامة الفرنسية، بفارق 111 سيارة، ونسبة %3.9 من إجمالى السوق، ببيع 2752 وحدة، مقابل 2641 سيارة لسوزوكى بحصة، %3.8.

أما «أوبل» فجاءت فى المركز التاسع، بحصة %3.7، لتتمكن من بيع 2597 وحدة، وتلتها شيرى الصينية، لتقتنص %3.6 من إجمالى المبيعات، بواقع 2538 سيارة.