مبيعات السيارات تهوى فى الشرق الأوسط بـ9.2%

خالد بدر الدين تراجعت مبيعات السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا - التى تضم 16 دولة من المغرب إلى اليمن بأكثر من %9.2 خلال النصف الأول من هذا العام، لتهبط إلى 1.7 مليون وحدة. وذكرت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، أن بعض دول شمال أفريقيا ارتفعت مبيعاتها مثل الم

خالد بدر الدين

تراجعت مبيعات السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – التى تضم 16 دولة من المغرب إلى اليمن بأكثر من %9.2 خلال النصف الأول من هذا العام، لتهبط إلى 1.7 مليون وحدة.

وذكرت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، أن بعض دول شمال أفريقيا ارتفعت مبيعاتها مثل المغرب وتونس، فى حين انخفضت فى دول أخرى مثل مصر والجزائر، بسبب السياسات الاقتصادية الإصلاحية.

وارتفعت مبيعات العديد من دول الشرق الأوسط الموجودة فى أسيا، بقيادة إيران، وإن كانت لبنان قد سجلت أعلى معدل نمو من أى دولة أخرى بالمنطقة، فى حين تراجعت المبيعات فى بقية الدول بسبب التوترات السياسية العنيفة.

واحتلت لبنان المركز الأول فى معدل نمو المبيعات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، بارتفاع أكثر من %11.2 لتتجاوز 22 ألف وحدة، مقارنة بـ19 ألف و863 وحدة، خلال نفس الشهور من العام الماضى.

وظهرت إيران فى المركز الثانى بمعدل نمو %9.8 لتصل إلى أكثر من 657 ألف وحدة، ارتفاعا من 598 ألف و376 وحدة، خلال نفس الشهور من عام 2016، لتحتل المركز الأول على دول المنطقة من حيث عدد السيارات، سواء العام الماضى أو الحالى.

وسجلت تونس معدل نمو %9.4 خلال النصف الماضى، لتأتى فى المركز الثالث بمبيعات بلغت 33 ألف و486 وحدة، مقابل 30 ألف و599 وحدة، تلاها العراق بحوالى %7.7، لترتفع مبيعاتها من 17 ألف و417 وحدة، إلى 18 ألف و761 وحدة، خلال الستة أشهر الماضية.

وزادت مبيعات إسرائيل بنسبة بسيطة بلغت %1.6 من 165 ألف و565 وحدة خلال النصف الأول من العام الماضى، إلى 168 ألف و191 وحدة خلال النصف الماضى، وصعدت مبيعات المغرب بنسبة أقل بلغت %1.1 من 83 ألف و572 وحدة، إلى 84 ألف و456 وحدة، خلال نفس الفترة.

شهدت بقية دول المنطقة انخفاضات واضحة فى مبيعاتها خلال النصف الأول من هذا العام، وكانت أقلها هبوطا سلطنة عمان بحوالى %15.3، بعدد 67 ألف وحدة، تحتل بها المركز السابع، تليها السعودية بحوالى %16، من 362 ألف و440 وحدة، مقابل 304 ألف و143 وحدة خلال النصف الماضى.

احتلت الكويت المركز التاسع، بانخفاض %17.3 من 59 ألف و763 وحدة إلى 49 ألف و423 وحدة، تلاها الأردن بحوالى %20.6 من 22 ألف و306 وحدة، إلى 17 ألف و711 وحدة خلال نفس الفترة.

ورغم المقاطعة العربية لدولة قطر، إلا أنها احتلت المركز الـ 11 بمبيعات أكثر من 30 ألف وحدة، بهبوط %21 عن مبيعاتها خلال النصف الأول من عام 2016، التى بلغت أكثر من 38 ألف سيارة، تلاها الإمارات بانخفاض 24.9 % من أكثر 166 ألف وحدة إلى 124 ألف و656 وحدة، خلال نفس الشهور.

وانخفضت مبيعات السيارات فى البحرين بحوالى %39.8 خلال النصف الماضى، لتأتى فى المركز الـ13 لتهبط إلى 17 ألف و205 وحدة، من 28 ألف و602 وحدة، وكذلك مبيعات السيارات فى الجزائر بانخفاض %40.8 من 87 ألف و537 وحدة، إلى 51 ألف و827 وحدة، خلال نفس الفترة.

وجاءت اليمن فى المركز قبل الأخير بحوالى %43.5، بسبب الحرب الدائرة بها، إذ هبطت مبيعاتها من 2000 و650 وحدة، خلال النصف الأول من العام الماضى، إلى 1496 وحدة، خلال النصف الأول من هذا العام، بينما احتلت مصر المركز الأخير بانحفاض %50.7 من 114ألف و856 وحدة، إلى 56 ألف 660 سيارة فقط، خلال نفس النصفين.