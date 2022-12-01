مبيعات السيارات تهبط لأدنى مستوى خلال أكتوبر 2022

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر بنسبة %65 لتصل إلى 6077 مركبة خلال أكتوبر الماضى، مقابل 19.3 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وسجلت مبيعات قطاع سيارات الركوب فى شهر أكتوبر الماضى أدنى مستوى لها على مدار العامين الماضيين، وفقا لتقرير «أميك».

من جهته، أرجع نور درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، تراجع مبيعات القطاع إلى تبعات الأزمات التى قد مرت على السوق المحلية بداية من تداعيات جائحة “كورونا” وعدم انتظام سلاسل التوريد من قبل المصانع العالمية التى انعكست سلبًا على الخطط الإنتاجية وانخفاض أعداد الكميات المصنعة والمصدرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الإجراءات والقيود التى فرضتها الدولة على عمليات استيراد المركبات بشأن عدم السماح للشركات المحلية بإتمام التعاقد على جلب أى كميات من الخارج إلا بعد الحصول على الموافقات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات عبر منصة «ACI» خلال الربع الأول من العام الحالى، علاوة على صعوبة إصدار البنوك الموافقات الخاصة بتمويل شحنات استيراد المركبات الكاملة منذ مارس المارضى حتى الآن؛ قد تسببت ذلك فى انكماش حركة الاستيراد وتراجع أعداد الكميات المصدرة من قبل الكيانات العالمية.

وأشار إلى أن سوق السيارات تأثرت بشكل كبير أيضًا بموجة الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات المحلية على طرازاتها جراء تذبذب أسعار الصرف وزيادة خدمات الشحن خلال الأشهر الماضية، قائلاً: “هناك شريحة كبيرة من المستهلكين قررت تأجيل قراراتهم الشرائية وسط عدم استقرار الأسعار وارتفاعها لمستويات غير مسبوقة”.

وفى التقرير التالى؛ ترصد “المال” تطور خريطة مبيعات سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى؛ استنادًا إلى البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

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«نيسان» تهيمن على مبيعات الفئات المجمعة محليًا

سيارات نيسان صني

هيمنت العلامة التجارية «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما اقتنصت حصة سوقية %36.5 بإجمالى 16.8 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وحلت «شيرى» فى المرتبة الثانية بحصة %33 مسجلة بيع 15.2 ألف سيارة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بحصة %9.6 بواقع 4445 وحدة.

وحصدت «شيفروليه» المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة %6.4 من إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محليًا بإجمالى 2942 مركبة، فيما صعدت «هيونداى» إلى المركز الخامس بحصة %5.8 بواقع 2695 وحدة.

واحتفظت «لادا» بالمرتبة السادسة مستحوذة على حصة %5.2 محققة بيع 2392 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز السابع بحصة %2.5 بنحو 1144 سيارة.

وتمركزت «جيب» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا مستحوذة على حصة %1.1 بإجمالى نحو 509 مركبات خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا تراجعًا بنسبة %3.8، لتصل إلى 46 ألفًا و249 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 48 ألفًا و62 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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«سوزوكى» تتصدر مبيعات الماركات المستوردة

سوزوكى تتصدر مبيعات السيارات المستوردة فى مصر

على الجانب الآخر، تصدرت «سوزوكى» مبيعات السيارات المستوردة فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية %18.2 مسجلة نحو 13.9 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وحلت العلامة الصينية «إم جى» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %13.7 بإجمالى بيع 10.5 ألف وحدة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %10.7 مسجلة نحو 8 آلاف و232 سيارة.

وحلت «كيا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %10.1 بإجمالى بيع 7.7 ألف مركبة، أعقبتها «هيونداى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %8.3 بنحو 6.4 ألف سيارة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة بحصة سوقية %7.3 بعدما حققت بيع 5.6 ألف سيارة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %5 بإجمالى 3856 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثامن بحصة %4.6 بواقع 3537 مركبة.

فيما صعدت «أوبل» للمرتبة التاسعة بحصة سوقية %3.6 محققة بيع 2735 مركبة، فيما تراجعت «ستروين» للمركز العاشر بحصة قدرها %3.4 بواقع 2630 وحدة.

واحتلت «نيسان» المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات المستوردة الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة فى مصر مستحوذة على حصة سوقية %3.1 مسجلة نحو 2402 مركبة، أعقبتها «شيرى» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.3 بواقع 1796 سيارة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %9.6 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى بيع 7413 مركبة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة.

يذكر أن مبيعات السيارات المستوردة فى مصر شهدت تراجعًا بنسبة %38.6 لتصل إلى 76 ألفًا و875 مركبات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 125 ألفًا و114 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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مستحوذة على حصة سوقية %35.7

«صنى» تتفوق فى سباق «الاقتصادية»

نيسان صنى

تفوقت «نيسان صنى» فى سباق مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %35.7 مسجلة نحو 14.8 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

ويعود تفوق «صنى» فى شريحة السيارات الاقتصادية إلى إنتاجها محليًا، وهو ما عزز من فرص توافرها بكميات كبيرة داخل السوق المحلية، علاوة على طرحها بأسعار تنافسية عن الماركات التجارية الأخرى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية» بالرغم من تراجع حصتها السوقية إلى %12.5 بإجمالى بيع 5178 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الثالث بحصة قدرها %10.5 بواقع 4350 مركبة.

وحلت «سوزوكى سويفت» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.6 محققة بيع 3417 سيارة، أعقبتها «سوزوكى سياز» فى المركز الخامس مستحوذة على حصة سوقية %6.2 بإجمالى بيع 2585 وحدة.

فى حين حافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B» بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %5.8 مسجلة بيع 2392 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» فى المركز السابع بحصة بلغت %4.8 بواقع 2011 وحدة.

وتمركزت «هيونداى أكسنت RB» فى المرتبة الثامنة بعدما استحوذت على حصة سوقية %2.2 بإجمالى بيع 927 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «هيونداى I20» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %1.8 بنحو 742 سيارة، أعقبتها «بيجو 301» فى المركز العاشر بحصة بلغت %1.7 بواقع 716 مركبة.

فى حين صعدت «ستروين سى إليزيه» للمرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %1.7 محققة بيع 715 سيارة، فيما تراجعت «أوبل كورسا» للمركز الثانى عشر بحصة بلغت %1.7 بواقع 705 مركبات.

واحتلت «رينو لوجان» المرتبة الثالثة عشر بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى %1.6 بإجمالى بيع 677 سيارة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %5.4 مركبة على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

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مسجلة 5.5 ألف مركبة

«أريزو 5» تزيح «تيبو» من صدارة «المتوسطة»

سيارات شيري أريزو 5

أزاحت «شيرى أريزو 5» منافستها «فيات تيبو» من صدارة مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة الطرازات المتوسطة الحجم «Car-C» بعدما استحوذت على حصة سوقية %16.6 بإجمالى نحو 5820 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت «فيات تيبو» للمرتبة الثانية بحصة سوقية %15.7 محققة بيع 5508 سيارة، تلتها «تويوتا كورولا» للمركز الثالث بحصة قدرها %13.7 مسجلة بيع 4801 مركبة.

وجاءت «بى واى دى F3» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %12.7 مسجلة بيع 4445 مركبة، تلتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الخامس بحصة %8.3 بواقع 2928 سيارة.

وحلت «نيسان سنترا» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب المتوسطة «Car-C» مسجلة حصة سوقية %5.9 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 2065 مركبة، أعقبتها «هيونداى إلنترا HD» فى المركز السابع بحصة %5 بنحو 1768 سيارة.

واحتلت «رينو ميجان» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.7 محققة بيع 1657 سيارة، أعقبتها «هيونداى إلنترا CN7» فى المركز التاسع بحصة بلغت %4.6 بنحو 1611 مركبة.

وظهرت «كيا جراند سيراتو» فى المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.6 بعدما حققت بيع 1605 سيارة، تلتها «إم جى 6» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %4.5 بإجمالى نحو 1597 وحدة.

وحصدت «فورد فوكاس» المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %1.6 بإجمالى بيع 551 مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت HCI» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %0.7 بنحو 262 سيارة.

وجاءت «كيا سيراتو» فى المرتبة الرابعة عشر مسجلة حصة سوقية %0.7 محققة بيع 250 مركبة، تلتها «شانجان إيادو» فى المركز الخامس عشر بحصة قدرها %0.6 مسجلة نحو 228 سيارة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

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«بيجو 508» تهيمن على فئة «متوسطة الحجم Car-D»

بيجو 508

وهيمنت «بيجو 508» على مبيعات سيارات الركوب السيدان متوسطة الحجم «Car-D» مستحوذة على حصة سوقية %71.1 بعدما تمكنت من بيع 583 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» صعدت «شيفروليه ماليبو» للمرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %14.1 بإجمالى بيع 116 مركبة، أعقبتها «هوندا أكورد» للمركز الثالث بحصة بلغت %4.4 بنحو 36 سيارة.

وحلت «فورد فيوجن» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.9 محققة بيع 24 مركبة، أعقبتها «ألفا روميو جوليا» فى المركز الخامس بحصة بلغت %2.8 بواقع 23 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، ظهرت «بريليانس H530» فى المرتبة السادسة بقائمة سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة حصة سوقية %2.4 بإجمالى نحو 20 مركبة، أعقبتها «تويوتا كامرى» فى المركز السابع بحصة قدرها %2.2 بإجمالى 18 مركبة.

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«تيجو 3» تقود شريحة الـ «SUV – C»

سيارات شيري تيجو 3

قادت «شيرى تيجو 3» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر- للشهر الخامس على التوالى- بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %18.9 بإجمالى نحو 5186 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %15.5 بعدما تمكنت بيع 4235 سيارة، أعقبتها «كيا سبورتاج» فى المركز الثالث بحصة بلغت %13.7 مسجلة نحو 3762 وحدة.

وحلت «هيونداى توسان» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %7.5 مسجلة بيع 2060 سيارة، تلتها «إم جى HS» فى المركز الخامس بحصة بلغت %5.8 بواقع 1592 وحدة.

فيما تراجعت «نيسان قشقاى» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %5.5 بإجمالى نحو 1512 مركبة، تلتها «بيجو 3008» فى المركز السابع بحصة %5.3 بنحو 1464 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.5 بإجمالى نحو 1244 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز التاسع بحصة قدرها %3.4 مسجلة نحو 921 مركبة.

وتمركزت «هافال H6» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %2.8 بإجمالى بيع 780 مركبة، أعقبتها «بيجو 5008» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.3 مسجلة نحو 633 مركبة.

وحصدت «تويوتا راش» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.7 بإجمالى بيع 514 مركبة، فيما صعدت «رينو داستر» للمركز الثانى عشر بحصة بلغت %1.7 بواقع 463 سيارة.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %11.1 على الطرازات الأخرى المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» المطروحة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

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«تويوتا فورتشنر» على رأس الرياضية «SUV-D» كبيرة الحجم

اعتلت «تويوتا فورتشر» صدارة مبيعات السيارات الرياضية كبيرة الحجم «SUB-D» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %40.5 مسجلة نحو 1144 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وجاءت «جيلى أوكافانجو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %19.2 بإجمالى بيع 543 سيارة، أعقبتها «جيب جراند شيروكى» فى المركز الثالث بحصة %17.9 بواقع 507 مركبات.

واحتلت «شيرى تيجو 8» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %15.2 محققة بيع 431 سيارة، تلتها «تيجو 8 برو» فى المركز الخامس بحصة %4 بواقع 114 وحدة.

وحصدت «تويوتا برادو» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية كبيرة الحجم «SUV-D» بعدما استحوذت على حصة سوقية %2.2 مسجلة نحو 61 مركبة، أعقبتها «كيا سورينتو» فى المركز السابع بحصة %1 بواقع 28 مركبة خلال تلك الفترة.

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بإجمالى 2572 وحدة

«إم جى ZS» على قمة الـ«الكروس أوفر»

«إم جى ZS»

اعتلت «إم جى ZS» صدراة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من المركبات بنسبة %22.4 بإجمالى بيع 2572 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وجاءت «كيا أكسيد» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %17.8 بعدما تمكنت من تسويق 2041 مركبة، تلتها «هيونداى بايون» فى المركز الثالث بحصة سوقية %12.5 بنحو 1440 سيارة.

وحلت «أوبل موكا» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %8.7 مسجلة بيع 998 سيارة، تلتها «أوبل كروس لاند» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6.3 بإجمالى نحو 729 مركبة.

فى حين صعدت «جيلى كول راى» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» مسجلة حصة سوقية %5.4 بإجمالى نحو 621 سيارة، تلتها «جيب رينيجيتد» للمركز السابع بحصة بلغت %5.2 بواقع 595 مركبة.

فيما تراجعت «نيسان جوك» للمرتبة الثامنة بحصة سوقية %5 بعدما تمكنت من تسويق 577 مركبة خلال تلك الفترة.

وحافظت «بيجو 2008» على تمركزها فى المرتبة التاسعة مسجلة حصة سوقية %4 بإجمالى 460 مركبة، تلتها «ستروين C4» فى المركز العاشر بحصة قدرها %3.8 بواقع 439 مركبة.

وظهرت «شانجان CS15» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.7 بعدما حققت بيع 314 مركبة، أعقبتها «ستروين C3 إير كروس» فى المركز الثانى عشر بحصة %2.7 بنحو 313 سيارات.

وتمركزت «هيونداى كريتا» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر SUV – B” فى مصر مسجلة حصة سوقية %1.2 مسجلة نحو 138 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

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«ميتسوبيشى إكسباندر» تقتنص نصف حصة «العائلية MPV-B»

ميتسوبيشى إكسباندر FACE LIFT

اقتنصت «ميتسوبيشى إكسباندر» نصف حصة مبيعات السيارات العائلية «MPV-B» بنسبة %50.5 مسجلة نحو 954 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وجاءت «سوزوكى نيو أرتيجا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %36.6 بإجمالى بيع 502 سيارة، أعقبتها «تويوتا روميون» فى المركز الثالث بحصة قدرها %12.7 بواقع 240 وحدة.

وحصدت «سوزوكى أرتيجا» بعدما اقتنصت المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات العائلية «MPV-B» الأكثر مبيعًا فى مصر مستحوذة على حصة سوقية %8.1 مسجلة بيع 154 مركبة، فيما ظهرت «كيا كارينز» فى المركز الخامس بحصة قدرها %2.1 بإجمالى بيع 40 مركبة.