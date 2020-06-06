مبيعات السيارات تهبط بنسبة 54% في أيرلندا في 2020

إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بلغ 144 وحدة في مارس الماضي، بانخفاض نسبته 97%، مقارنة بـ 4.931 وحدة من مايو من العام 2019.

ربما تستعد معارض بيع السيارات في أيرلندا لإعادة فتح أبوابها بدء من بعد غد الإثنين، لكن مبيعات السيارات الجديدة تسجل بالفعل انخفاضا بنسبة 54% هذا العام وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات الأيرلندية المعروفة اختصارا بـ “إس إم إم تي”.

وذكرت الجمعية أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بلغ 144 وحدة في مارس الماضي، بانخفاض نسبته 97%، مقارنة بـ 4.931 وحدة من مايو من العام 2019، وفقا لما نشرته صحيفة “ذي آيريش تايمز” الأيرلندية.

وكان أحدث تقرير صادر عن “إس إم إم تي” قد أظهر أن مبيعات السيارات الجديدة قد لامس 24 وحدة فقط في أبريل الماضي.

وبوجه عام وصل إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أيرلندا إلى 11 ألف و885 وحدة في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بأقل من نصف إجمالي المبيعات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي (25 ألفا و 667 وحدة).

وقال ريتشارد رامزي الخبير الاقتصادي في مؤسسة أولستر بنك المصرفية إن رفع الغلق المفروض على مكاتب بيع السيارات بالتجزئة بدء من بعد غد الإثنين سيزيل عقبة كبيرة أمام نشاط بيع السيارات.

وأوضخ رامزي: في الشهور المقبلة، سنرى ما إذا كان هناك تعافيا في الطلب أو ما إذا كانت سلوكيات المستهلك ستتغير، وعلى الأرجح أن يحد كلا الأمرين”.

وأضاف: “إبان الركود الماضي شهد سوق السيارات تحولا من قبل المستهلكين، بدافع القيود المالية، نحو اقتناء السيارات الصغيرة، لكن استمر في الوقت ذاته الولع لدى العديد المستهلكين بشراء العلامات التجارية الفارهة”.

وفي معرض إشارته إلى الزيادة في مبيعات الدراجات وعدد الأشخاص العاملين من المنزل منذ مارس الماضي، أضاف رامزي: ” إحتياجات المستهلكين لوسائل النقل وشروط ركوب المواصلات قد تختلف كثيرا جدا عما كان عليه الحال قبل أشهر قليلة، وهذا قبل أخذ التداعيات المالية للركود الحالي في الاعتبار”.