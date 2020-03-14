مبيعات السيارات تنخفض بنسبة 19% في الهند خلال فبراير

سجلت مبيعات السيارات 16.46.332 وحدة في الشهر الماضي، مقابل 20.34.597 وحدة في فبراير من العام 2019، وفقا للبيانات الصادرة عن "إس آي إيه إم".

سجلت مبيعات السيارت في الهند هبوطًا بنسبة 19.08% في فبراير المنصرم، فيما استمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير السلبي على مستويات الطلب، إضافة إلى تراجع الإنتاج بالنظر إلى التحول إلى معايير “بي إس- آي في”- معايير الانبعاثات التي وضعتها حكومة الهند لتنظيم مخرجات ملوثات الهواء من محركات الإشعال بالضغط ومُعدات محركات الإشعال بالشرر، بما في ذلك المركبات ذات المحركات- والتي تؤثر سلبًا على إجمالي مبيعات السيارات، وفقًا لما ذكرته جمعية مصنعي السيارات الهندية “إس آي إيه إم”.

وسجلت مبيعات السيارات 16.46.332 وحدة في الشهر الماضي، مقابل 20.34.597 وحدة في فبراير من العام 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن “إس آي إيه إم”، حسبما ورد في صحيفة ذا تربيون الهندية.

وقال راجان وادهيرا، رئيس “إس آي إيه إم”، إن التراجع في مبيعات السيارات بالجملة يُعزى بصفة رئيسية إلى التباطؤ الاقتصادي، والإنتاج المنخفض لسيارات “بي إس- آي في”.

وأضاف وادهيرا: “التعطل الذي تشهده سلسلة الإمدادات من الصين أيضًا باعثٌ على القلق، والذي ربما يؤثر على خطط الإنتاج في الشركات”.

وبحسب “إس آي إيه إم”، تراجعت مبيعات سيارات الركوب المحلية بنسبة 7.61% إلى 2.51.516 وحدة في فبراير، من 2.72.243 وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات السيارات في الشهر الماضي بنسبة 8.77%، مسجلة 1.56.285 وحدة، مقابل 1.71.307 وحدة في فبراير من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب من “ماروتي سوزوكي”ـ رائدة صناعة السيارات في السوق الهندية- بنسبة 2.34% في الشهر الماضي، مسجلة 1.33.702 وحدة. كما شهدت مبيعات “ريفال هيونداي موتور-إنديا” أيضًا هبوطًا في مبيعاتها بنسبة 7.19%، مسجلة 40.010 وحدة.

وجاءت “كيا موتورز” اللاعب الجديد في السوق الهندية، في المركز الثالث خلال فبراير، بإجمالي مبيعات وصلت إلى 15.644 وحدة.