مبيعات السيارات تتعافي للشهر الثاني على التوالي وترتفع 4% خلال أكتوبر (جراف)

تغلبت مبيعات السيارات على الركود الذى أصاب الصناعة، جراء تفشي جائحة كورونا، بعد أن تمكنت للشهر الثاني على التالي من تحقيق نموًا فى مبيعاتها بنسبة تصل إلى 4%، لتسجل 6.9 مليون سيارة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من 2019، التى سجل العالم من مبيعات إجمالية بلغت 6.6 مليون سيارة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA.

وذكرت الرابطة أن مبيعات العالم من السيارات ارتفت خلال خلال سبتمبر من هذا العام بنسبة تقدر بـ 5%، فى اول نمو تم تحقيقه بعد تراجع استمر لأكتر من 8 شهور.

وبلغت مبيعات العالم من سيارات الركوب خلال سبتمبر 2020 ما يقرب من 7 مليون سيارة، مقابل 6.7 مليون مركبة فى 2019.

مبيعات السيارات تهبط 20% خلال 10 شهور

قالت OICA في نقرير نشر على موقعها الرسمى إن المبيعات المجمعة للسيارات خلال الشهور العشر الأولي من 2020 هبطت 20%.

وتمكنت سوق السيارات في العالم من بيع 41.4 مليون سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2020، مقابل 51.6 مليون مركبة مباعة فى 2019.

يعود تراجع المبيعات إلى ضعف الطلب على المركبات الجديدة تأثرًا بحالة الركود التى يعانيها الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا.

ويتوقع موقع statista هبوط مبيعات سيارات الركوب فى العالم بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة بـ 2019.

مبيعات السيارات في مصر ترتفع 26%

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» نمو أداء سيارات الركوب في مصر خلال الشهور العشر الأولى من 2020 بنسبة 26%.

وتمكنت سيارات الركوب من بيع وتسليم 127 ألفًا، و45 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020، مقابل 100 ألف و610 مركبات خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وصعدت مبيعات السيارات من ملاكي ومركبات تجارية خلال فترة الشهور العشر الأولى من 2020 بنسبة تقترب من 24%.

وبلغ إجمالى مبيعات السوق 177 ألفًا و901 مركبة هذا العام، مقابل 143 ألفًا و519 سيارة خلال 2019.

الجراف التفاعلي التالي يوضح مبيعات سوق المركبات فى مصر من سيارات ملاكي وأتوبيسات وشاحنات: