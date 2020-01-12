مبيعات السيارات تتراجع 1.5 % فى السوق الأمريكية فى 2019

قادت جنرال موتورز أكبر شركة سيارات أمريكية المبيعات خلال العام الماضى بأكثر من 2.887 مليون وحدة للسنة الثانية على التوالى.

تراجعت مبيعات السيارات فى السوق الأمريكية بحوالى 1.5 % خلال العام الماضى لتنزل إلى 17.08 مليون وحدة بالمقارنة مع 17.34 مليون وحدة فى العام السابق و 17.23 مليون وحدة فى عام 2017.

بينما كانت سجلت أعلى مستوى فى تاريخها عام 2016 عندما قفزت إلى 17.51 مليون وحدة ارتفاعا من 10.5 مليون وحدة عام 2010 بعد أن بدأت تنتعش من الأزمة المالية العالمية التى تعرضت لها صناعة السيارات فى عام 2008.

وقادت جنرال موتورز أكبر شركة سيارات أمريكية المبيعات خلال العام الماضى بأكثر من 2.887 مليون وحدة للسنة الثانية على التوالى.

ونشرت وكالة فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات أكثر 10 شركات و براندات وموديلات مبيعا بالسوق الأمريكية العام الماضى.

وذكرت وكالة فوكاس تو موف أن جنرال موتورز استحوذت على أكبر حصة فى السوق بحوالى 16.9% لتتفوق على جميع الشركات.

وجاءت مجموعة فورد الأمريكية فى المركز الثانى بمبيعات تجاوزت 2.406 مليون وحدة و حصة قدرها 14.1 %.

مبيعات السيارات تويوتا اليابانية بالمركز الثالث للسنة الثانية

واحتلت مجموعة تويوتا اليابانية المركز الثالث للسنة الثانية بمبيعات 2.383 مليون وحدة وحصة أكثر من 13.9 % فى السوق الأمريكية.

وظهرت مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية فى المركز الرابع بمبيعات 2.217 و حصة سوقية تجاوزت 12.9 %.

وسجلت شركة هوندا موتور اليابانية مبيعات قدرها 1.608 مليون وحدة خلال العام الماضى لتصل حصتها إلى 9.4 % بالسوق الأمريكية.

أما تحالف رينو نيسان الفرنسى اليابانى فقد جاء فى المركز السادس بمبيعات حوالى 1.467 مليون وحدة وحصة بلغت 8.6 %.

وبعدها محموعة هيونداى كيا الكورية الجنوبية بمبيعات 1.325 مليون وحدة وحصة 7.8 % ثم سوبارو اليابانية فى المركز الثامن بمبيعات 700 ألف وحدة و حصة 4.1 %.

وتذيلت القائمة مجموعة فولكس فاجن وشركة BMW الألمانيتين بمبيعات تجاوزت 654 ألف و 362 ألف سيارة على الترتيب.

وبلغت الحصة السوقية مجموعة فولكس فاجن وشركة BMW فى السوق الأمريكية حوالى 3.8 % و 2.1 % على الترتيب.

مبيعات السيارات فورد تتصدر البراندات فى السوق الأمريكية

أما بالنسبة للبراندات فقد تصدرتها فورد بمبيعات اقتربت من 2.294 مليون وحدة وبعدها تويوتا بحوالى 2.085 مليون وحدة.

وظهرت شيفروليه الأمريكية فى المركز الثالث بمبيعات 1.959 مليون وحدة ثم هوندا اليابانية بحوالى 1.451 مليون وحدة.

واحتل المركز الخامس نيسان اليابانية بمبيعات 1.228 مليون وحدة و بعدها جيب الأمريكية بحوالى 923 ألف وحدة.

وجاء رام الأمريكية بالمركز السابع بمبيعات 703 ألف وسوبارو اليابانية 700 ألف وهيونداى 689 ألف و أخيرا كيا 615 ألف سيارة .

الموديلات الامريكية تتصدر المراكز الثلاثة الاولى

وتصدرت الموديلات الأمريكية فورد الفئة F و رام بيك اب و شيفروليه سيلفيرادو المراكز الثلاثة الأولى بمبيعات 897 و 634 و 576 ألف وحدة على الترتيب.

وجاء بعدها الموديلات اليابانية الثلاثة تويوتا راف 4 و هوندا CRV و نيسان روج بمبيعات 448 و 384 و 350 ألف سيارة.

وظهر فى المركز السابع الموديل الأمريكى شيفروليه إكوينوكس بمبيعات تجاوزت 346 ألف وحدة.

واحتلت تويوتا كامرى المركز الثامن بمبيعات 337 ألف وحدة و هوندا سيفيك 326 ألف وحدة و تويوتا كورولا 305 ألف سيارة.