مبيعات السيارات بجنوب أفريقيا تقفز 5% في يوليو

خالد بدر الدين قفزت مبيعات السيارات فى جنوب أفريقيا بأكثر من 4.7% خلال شهر يوليو الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى لتتجاوز 44 ألفا و600 وحدة وإن كانت التوقعات خلال الشهور المتبقية من العام الجارى ليست إيجابية بسبب انكماش الاقتصاد خلال الربع الماضى ودخوله فى ثانى ركود منذ عام 2009.

خالد بدر الدين



قفزت مبيعات السيارات فى جنوب أفريقيا بأكثر من 4.7% خلال شهر يوليو الماضى بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى لتتجاوز 44 ألفا و600 وحدة وإن كانت التوقعات خلال الشهور المتبقية من العام الجارى ليست إيجابية بسبب انكماش الاقتصاد خلال الربع الماضى ودخوله فى ثانى ركود منذ عام 2009.

وذكرت وكالة فوكاس توموف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات إن مبيعات السيارات فى السوق المحلية تعانى من انخفاض مستمر منذ عام 2013 غير أن ارتفاع المبيعات فى الشهر الماضى يشير إلى انتعاشها خلال الثلاث شهور الأخيرة من العام الجارى برغم انخفاضها خلال النصف الأول بحوالى 1.2% لتصل إلى 302 ألف و343 سيارة.

واحتلت شركة تويوتا موتور اليابانية المركز الأول فى حجم مبيعاتها فى جنوب أفريقيا والتى زادت خلال النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 70 ألف وحدة بارتفاع 12.5% عن نفس النصف من العام الماضى، بينما تقلصت مبيعات شهر يوليو بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتصل إلى 9890 سيارة.

وجاءت مبيعات شركة فولكس فاجن فى المركز الثانى فى جنوب أفريقيا لتصل إلى 51 ألفا و 365 وحدة خلال النصف الماضى بزيادة 0.7% ولكنها قفزت فى شهر يوليو الماضى بأكثر من 9% لتتجاوز 7470 سيارة.

أما مجموعة رينو نيسان الفرنسية اليابانية فقد قفزت مبيعاتها خلال شهر يوليو الماضى بأكثر من 50% لترتفع إلى حوالى 7210 وحدة و بأكثر من 12 % خلال النصف الأول لتصعد إلى أكثر من 41 ألفا و100 سيارة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.