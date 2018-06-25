مبيعات السيارات بالصين تقفز إلى 11.5 مليون وحدة أول 5 أشهر من 2018

شريف عيسى



ارتفعت مبيعات السوق الصينى من السيارات الملاكى خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بنسبة بلغت 4.2%، مسجلة، 11.5 مليون سيارة، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة فوكس تو موف الأمريكية لأسواق السيارات.



وقال التقرير إن مبيعات السيارات بالصين خلال مايو ارتفعت خلال مايو بنسبة 4.2%، بإجمالى 2.2 مليون سيارة، لتتطابق مع مستويات المبيعات التى حققها السوق خلال ابريل من نفس العام.



يذكر أن مبيعات السيارات الملاكى ببكين بلغت خلال الربع الأول من العام الحالى 7.1 مليون سيارة، بمعدل ارتفاع وصل إلى 4.3%.



وأشارت F2M إلى أن سوق السيارات المحلية الصينية شهدت انخفاضاً فى سرعة نمو مبيعاتها بعد أن اقتنصت ما يقرب من 30% من المبيعات العالمية للسيارات، مشيراً إلى ان الحكومة الصينية تسعى حالياً لإيجاد حل حقيقى لتطوير السوق بدعم صناعة السيارات الكهربائية لتقليل معدلات التلوث، والحد من الازدحام المروى مما دفعها فى يناير 2017 لفرض رسوم على السيارات المدعومة بمحركات اعلى من 1.6 لتر من 5% إلى 7.5%.



ويتوقع التقرير أن تنمو سوق السيارات الصينية بنهاية العام الحالى بـ 6.5%، لتصل إلى 30 مليون سيارة، مع اقتراب إعلان الحكومة الصنية خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة إلى 15% بداية يوليو المقبل، بالإضافة إلى تقليل الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات إلى 6%.



وعن أداء العلامات التجارية بالسوق الصينية، استمر تصدر فولكس فاجن الألمانية لسوق السيارات بعد تمكنها من بيع 1.3 مليون سيارة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2018، بنمو بلغ 4.8%، لتستحوذ على حصة سوقية 11.4% من المبيعات الإجمالية للسوق.



واستطاعت جيلى التقدم من المركز الرابع إلى المركز الثانى فى صدارة العلامات التجارية، بعد أن نمت مبيعاتها بـ 32.9% خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو، بإجمالى 591.9 ألف سيارة، بحصة سوقية 5.2%، وحافظت شنجان على ترتيبها الثالث فى صدارة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بإجمالى 582 ألف وحدة، بتراجع 6.7%، عن نفس الفترة من العام الماضى، لتستحوذ على حصة قدرها 5.1%.



وتمكنت تويوتا من حصد المركز الرابع بعد أن كانت العام الماضى فى الترتيب الخامس بالقائمة بعد نمو مبيعاتها 8.2%، بإجمالى 538.5 ألف وحدة، بحصة سوقية 4.7%، بينما هبط ترتيب هوندا اليابانية إلى الخامس بعد أن انخفضت مبيعاتها 2%، لتسجل 525.2 ألف وحدة، بحصة سوقية 4.6%.



ويبين الجدول التالى التغيرات الهيكلة فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً فى سوق السيارات الصينية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 و2018: