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مبيعات السيارات اليابانية فى مصر تهبط 6% خلال 8 شهور (جراف)

لتصل إلى 21.9 ألف مركبة
أحمد عوض 6:36 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 6:36 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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هبطت مبيعات السيارات اليابانية في السوق المحلية بنسبة 6%، إلى 21.9 ألف وحدة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ23.4 ألف مركبة، خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ورصدت “المال” العلامات اليابانية الأكثر مبيعًا فى سوق السيارات، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

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اعتلت العلامة اليابانية “تويوتا” قمة مبيعات السيارات اليابانية المنشأ فى مصر؛ بعد تمكنها من تسويق 9.9 ألف مركبة خلال تلك الفترة.

وحلّت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات اليابانية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي”، مسجلة بيع 9.5 ألف وحدة، أعقبتها “ميتسوبيشي” في المركز الثالث بواقع 998 مركبة.

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وجاءت “سوزوكي” المرتبة الرابعة بعد أن حققت 728 سيارة في السوق المحلية، تلتها “سوبارو” في المركز الخامس بواقع 501 سيارة.

وحصدت “هوندا” في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات اليابانية المنشأ مسجلة بيع 239 آلاف مركبة، خلال أول 8 أشهر من العام الحالى.

وتمركزت “لكزس” فى المرتبة السابعة بعد أن استطاعت بيع وتسويق 22 مركبة، أعقبتها “مازا” في المركز الثامن التى توقفت مبيعاتها عند مستوى 11 وحدة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة العلامات اليابانية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب خلال أول 8 أشهر من العام الحالى:

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بقلم أحمد عوض

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