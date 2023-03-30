مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تهبط 79% خلال يناير وفبراير (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «

»، عن تراجع مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 79% لتسجل 7 آلاف و692 مركبة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 36 ألفًا و589 مركبة في الفترة نفسها من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية في مصر بنسبة 92% لتسجل 707 مركبات، خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 8 آلاف و979 ألف وحدة فى فترة المقارنة نفسها.

وهبطت مبيعات المركبات الأمريكية المنشأ بنسبة 85% لتصل إلى 160 مركبة، مقابل 1073 سيارة.

وسجلت مبيعات السيارات الكورية انخفاضًا بنسبة 90.9%، لتصل إلى 647 مركبة، مقابل 7 آلاف و124 وحدة.

وتراجعت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 60.8%، لتصل إلى 2720 سيارة، مقابل 6 آلاف و935 وحدة.

وانخفضت بيعات المركبات اليابانية بنسبة 71.3%، إلى 3 آلاف و458 مركبة، مقارنة بنحو 12 ألفًا و40 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، بلغ إجمالى مبيعات السيارات الهندية المنشأ نحو 438 مركبة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مبيعات السيارات في مصر خلال يناير وفبراير 2023/2022: