مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تهبط 71% خلال النصف الأول من 2023 (جراف)

سجلت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، تراجعًا بنسبة 71% لتصل إلى 26 ألفًا و869 مركبة، مقابل 92 ألفًا و621 مركبة في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية في السوق المحلية خلال تلك الفترة، بنسبة 75% إلى 4 آلاف و945 مركبة، مقارنة بنحو 19 ألفًا و857 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات المركبات الأمريكية المنشأ بنسبة 82% لتصل إلى 573 مركبة، مقابل 3242 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 84%، لتصل إلى 2206 مركبة، مقابل 13 ألفًا و923 وحدة.

وانخفضت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 64.7%، لتصل إلى 8 آلاف و226 سيارة، مقابل 23 ألفًا و284 مركبة.

وتراجعت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة 64%، إلى 10 آلاف و918 مركبة، مقارنة بنحو 30 ألفًا و498 سيارة.