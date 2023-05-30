مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تهبط 70% خلال أبريل الماضي (جراف)

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أبريل الماضى، بنسبة 70% لتسجل 3 آلاف و842 وحدة، مقارنة بنحو 12 ألفًا و917 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.

وتصدرت «شيري» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أبريل الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 20% بإجمالى نحو 760 مركبة.

وجاءت «نيسان» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 19% مسجلة بيع 718 مركبة، تلتها «رينو» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14% بنحو 555 وحدة.

وحلت «ميتسوبيشي» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 7% بواقع 279 وحدة، أعقبتها «BYD» في المركز الخامس بحصة قدرها 7% بإجمالى نحو 265 مركبة.

وتمركزت «أوبل» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 5% بإجمالى 175 مركبة، تلتها «تويوتا» في المركز السابع بنسبة 4% محققة بيع 172 وحدة.

وظهرت «كيا» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4% مسجلة نحو 141 سيارة، أعقبتها «سوبارو» في المركز التاسع بنسبة 3% بواقع 134 مركبة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من اقتناص حصة سوقية 3% مسجلة نحو 113 سيارة خلال أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، حصص ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى: