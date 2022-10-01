مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تهبط 52.5% خلال أغسطس (جراف)

هبطت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة بلغت 52.5% لتصل إلى 8 آلاف و698 مركبة خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 18 ألفًا و308 وحدات في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت العلامة اليابانية «نيسان» صدارة مبيعات سيارات الركوب في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 20% بإجمالى نحو 1746 مركبة.

وحلت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 19% مسجلة نحو 1686 مركبة، فيما صعدت «إم جي» للمركز الثالث بحصة بلغت 12% بواقع 1030 وحدة.

وجاءت «سوزوكي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8% بواقع 726 وحدة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 7% بإجمالى نحو 570 مركبة، خلال شهر أغسطس الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال أغسطس الماضى: