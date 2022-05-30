مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تهبط 19.3% خلال أبريل (جراف)

هبطت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة بلغت 19.3% لتصل إلى 12 ألفًا و917 مركبة خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 15 ألفًا و999 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الصينية «شيري» مبيعات سيارات الركوب بعدما استحوذت على حصة سوقية 18% بإجمالي 2380 مركبة.

وجاءت «هيونداي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 14% مسجلة بيع 1863 مركبة، تلتها «نيسان» في المركز الثالث بحصة بلغت 13% بنحو 1627 وحدة.

وحلت «إم جي» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 13% بواقع 1620 وحدة، أعقبتها «سوزوكي» في المركز الخامس بحصة قدرها 12% بإجمالي 1606 مركبة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال أبريل: