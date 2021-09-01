مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تنمو 43% خلال يوليو الماضى (جراف)

سجلت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر – نموًا- بنسبة 43%، لتصل إلى 17 ألفًا و869 مركبة خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بنحو 12 ألفًا و466 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الكورية «هيونداي» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت زيادة حصتها السوقية إلى 14% بإجمالى بيع 2433 مركبة، خلال تك الفترة.

وحلت «كيا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 10% محققة بيع 1798 سيارة، تبعتها «إم جي» في المركز الثالث بحصة بلغت 10% بإجمالي 1711 بيع وحدة.

وجاءت “نيسان” في المرتبة الرابعة بعدما اقتصنت حصة سوقية 9% مسجلة بيع 1633 وحدة، تلتها “تويوتا” في المركز الخامس بحصة بلغت 9% بنحو 1623 وحدة.

وحافظت العلامة الصينية “شيري” على تمركزها في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب، مسجلة حصة سوقية 7% محققة بيع 1332 سيارة.

وتمركزت “فيات” فى المرتبة السابعة بحصة سوقية 7% مسجلة بيع 1260 مركبة، تلتها “شيفروليه” فى المركز الثامن بحصة بلغت 5% بإجمالى بيع 953 وحدة.

اقتنصت “سوزوكي” المرتبة التاسعة بحصة سوقية 5% مسجلة بيع 892 سيارة، أعقبتها «رينو» في المركز العاشر بحصة بلغت 3% بإجمالي بيع 571 مركبة.

وحلت “أوبل” في المرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” مسجلة حصة سوقية 3% محققة بيع 571 وحدة، تبعتها «بي واي دي» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 3% مسجلة نحو 515 سيارة خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 14% من إجمالي مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر، بواقع 2577 مركبة خلال يوليو الماضى.