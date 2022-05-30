مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تسجل 68.4 ألف مركبة خلال 4 أشهر

سجلت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر – ارتفاعًا- بنسبة 3%، لتصل إلى 68.4 ألف مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنحو 66.7 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات السيارات الصينية المنشأ بنسبة 18% لتسجل 16 ألفًا و947 سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 14 آلاف و353 وحدة في نفس فترة المقارنة.

كما صعدت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 14.4% إلى 22 ألفًا و78 مركبة، مقارنة بنحو 19 ألفًا و298 سيارة.

في المقابل، تراجعت مبيعات سيارات الركوب -ذات المنشأ الأوروبي- في مصر بنسبة بلغت 10.5%، لتسجل 14 ألفًا و620 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 16 ألفًا و344 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما انخفضت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 9.5% إلى 11 ألفا و489 مركبة، مقابل 12 ألفا 693 وحدة.

أما عن مبيعات المركبات الأمريكية – فقد تراجعت بنسبة 43.7%- لتسجل 2291 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنحو 4069 سيارة في الفترة المقابلة من العام السابق.