مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تسجل 5.7 ألف مركبة خلال مايو الماضى (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال مايو الماضى، بنسبة 51.8% لتسجل 5 آلاف و705 وحدة، مقارنة بنحو 11 ألفًا و826 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت «رينو» مبيعات السيارات «الملاكي» خلال مايو الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 21% بإجمالى نحو 1200 مركبة.

وحلت «نيسان» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 17% مسجلة بيع 983 مركبة، تلتها «شيري» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14% بنحو 823 وحدة.

وجاءت «بي واي دي» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8% بواقع 475 وحدة، أعقبتها «تويوتا» في المركز الخامس بحصة قدرها 7% بإجمالى نحو 378 مركبة.

وحصدت «كيا» المرتبة السادسة بحصة سوقية 6% بإجمالى 361 مركبة، تلتها «إم جي» في المركز السابع بنسبة 6% محققة بيع 319 وحدة.

وتمركزت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4% مسجلة نحو 220 سيارة، أعقبتها «أوبل» في المركز التاسع بنسبة 3% بواقع 162 مركبة.

واقتنصت «سوبارو» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من اقتناص حصة سوقية 2% مسجلة نحو 97 سيارة خلال مايو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، حصص ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال مايو الماضى: