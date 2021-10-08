مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تسجل 18.3 ألف مركبة خلال أغسطس (جراف)

«إم جي» تستحوذ على 13% من إجمالى مبيعات القطاع

سجلت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر – ارتفاعًا- بنسبة 14.9% لتصل إلى 18 ألفًا و308 مركبات خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة مع نحو 15 ألفًا و929 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الصينية «إم جي» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب «الملاكي»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 13% مسجلة نحو2431 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 12% بإجمالي بيع 2151 سيارة، تبعتها «سوزكي» في المركز الثالث بحصة بلغت 9% بنحو 1619 وحدة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 8% مسجلة بيع 1509 وحدة، تلتها «فيات» في المركز الخامس بحصة بلغت 8% بواقع 1421 وحدة.

وتمركزت «تويوتا» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، مسجلة حصة سوقية 7% بإجمالى بيع 1361 سيارة.

فى المقابل، تراجعت «هيونداي» للمرتبة السابعة بحصة سوقية 7% بعدما حققت بيع 1288 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بحصة بلغت 6% مسجلة نحو 1172 وحدة.

حصدت «شيفروليه» المرتبة التاسعة بحصة سوقية 6% محققة بيع 1046 سيارة، أعقبتها «بيجو» في المركز العاشر بحصة بلغت 4% بنحو 795 مركبة.

واحتلت «بي واي دي» في المرتبة الحادية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» مسجلة حصة سوقية 4% بعدما تمكنت من تسويق 742 وحدة، تبعتها «لادا» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 3% مسجلة نحو 469 سيارة.

فيما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 13% مسجلة نحو 2304 مركبة، من إجمالي مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر، خلال أغسطس الماضى.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» في مصر خلال أغسطس الماضى: