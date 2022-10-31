مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تتراجع 58.9% خلال سبتمبر

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة بلغت 58.9% لتصل إلى 6 آلاف و835 مركبة خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 16 ألفًا و644 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدت العلامة التجارية «نيسان» مبيعات سيارات الركوب في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 23% بإجمالى نحو 1569 مركبة.

وحلت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 21% مسجلة نحو 1466 مركبة، فيما صعدت «BYD» للمركز الثالث بحصة بلغت 10% بواقع 652 وحدة.

فيما تراجعت«إم جي» للمرتبة الرابعة بحصة سوقية 9% بواقع 646 وحدة.

وحصدت «شيفرولية» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 8% بإجمالى نحو 553 مركبة، خلال شهر سبتمبر الماضى.