مبيعات السيارات «الملاكي» ترتفع 15% لأول مرة في سبتمبر الماضي منذ بداية العام (جراف)

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال سبتمبر الماضى، بنسبة 15% لتسجل 7 آلاف و887 وحدة، مقارنة بنحو 6 آلاف و835 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.

وتعد هذه المرة الأولى التى تشهدها مبيعات سيارات الركوب نموًا خلال هذا العام.

ووفقا لـ«أميك»، تصدرت «نيسان» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال سبتمبر الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 21% بإجمالى نحو 1624 مركبة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 17% مسجلة بيع 1303 مركبة، تلتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 14% بنحو 1084 وحدة.

وحلت «سوزوكي» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 12% بواقع 912 وحدة، أعقبتها «إم جي» في المركز الخامس بحصة قدرها 10% بإجمالى نحو 765 مركبة.

وتمركزت «كيا» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 7% بإجمالى 570 مركبة، تلتها «تويوتا» في المركز السابع بنسبة 4% محققة بيع 349 وحدة.

وظهرت «بي واي دي» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 3% مسجلة نحو 254 سيارة، أعقبتها «أوبل» في المركز التاسع بنسبة 3% بواقع 210 مركبات.

وحصدت «ستروين» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من اقتناص حصة سوقية 3% مسجلة نحو 200 سيارة خلال سبتمبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال سبتمبر الماضى: