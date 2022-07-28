مبيعات السيارات الملاكي تتراجع 35% خلال يونيو (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 35%، لتصل إلى 12 ألفًا و346 مركبة خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 19 ألفًا و54 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت العلامة اليابانية «نيسان» صدارة مبيعات سيارات الركوب بعدما استحوذت على حصة سوقية 19% بإجمالي نحو 2343 مركبة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 14% مسجلة بيع 1726 مركبة، تلتها «سوزوكي» في المركز الثالث بحصة بلغت 12% بنحو 1529 وحدة.

وحلت «بيجو» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 8% بواقع 964 وحدة، أعقبتها «إم جي» في المركز الخامس بحصة قدرها 7% بإجمالى نحو 896 مركبة.

ويوضح الجراف التافعلي التالي؛ حصص ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال يونيو الماضى: