سيــارات

مبيعات السيارات المستوردة لمصر تقفز 34% خلال 10 أشهر

لتصل إلى 125.1 ألف مركبة
أحمد عوض 3:50 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 3:50 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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سجلت مبيعات السيارات المستوردة لمصر – ارتفاعًا – بنسبة 34% لتصل إلى 125 ألفًا و114 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 93 ألفًا و319 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الصينية “إم جي” مبيعات السيارات المستوردة للسوق المحلية بعدما استحوذت على حصة سوقية 17.1% بإجمالى بيع 21.4 ألف مركبة.

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وحلت “هيونداي” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 11.8% بإجمالي بيع 14.7 ألف وحدة، تبعتها “تويوتا” في المركز الثالث بحصة بلغت 11.3% مسجلة نحو 14.1 ألف سيارة.

وجاءت “كيا” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها 10.1% بإجمالي بيع 12.6 ألف مركبة، خلال تلك الفترة.

وتمركزت “سوزوكي” في المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 9.7% مسجلة بيع 12.1 ألف مركبة، تلتها “فيات” فى المركز السادس بحصة بلغت 8.9% بواقع 11 ألفًا و98 سيارة.

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واحتلت “بيجو” المرتبة السابعة بحصة سوقية 7.7% بعدما حققت بيع 9.6 ألف سيارة، تلتها “ستروين” فى المركز الثامن بحصة بلغت 3% بنحو 4300 مركبة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 20.4% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال تلك الفترة.

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بقلم أحمد عوض

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