مبيعات السيارات المستوردة تنمو 24% خلال يناير وفبراير (جراف)

سجلت مبيعات السيارات المستوردة فى السوق المحلية نموًا بنسبة 24%، لتصل إلى 21.9 ألف مركبة خلال شهري يناير وفبارير الماضيين، مقارنة بنحو 17.7 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات«أميك»، اعتلت العلامة الصينية “إم جي” مبيعات السيارات المستوردة فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 19.5% بإجمالى بيع 4285 مركبة.

وجاءت “تويوتا” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة مسجلة حصة سوقية 14% بإجمالي بيع 3079 وحدة.

وصعدت “بيجو” للمرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8.6% بواقع 1897 سيارة، أعقبتها “كيا” فى المركز الرابع بحصة بلغت 8.3% بنحو 1830 وحدة.

وتمركزت “فيات” فى المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية 7.2% بإجمالى بيع 1592 مركبة، أعقبتها “هيونداي” فى المركز السادس بحصة بلغت 6.2% بنحو 1373 سيارة.

واقتنصت “رينو” المرتبة السابعة بحصة سوقية 5.8% بعدما تمكنت من بيع 1283 سيارة، تلتها “أوبل” فى المركز الثامن بحصة بلغت 5.6% بإجمالى 1238 وحدة.

وصعدت “سوزوكي” للمرتبة التاسعة بحصة سوقية 4.7% مسجلة بيع 1029 سيارة، أعقبتها “شيفروليه” فى المركز العاشر بحصة بلغت 4.6% بإجمالى بيع 1005 سيارة.

فى المقابل، تراجعت “ستروين” للمرتبة الحادية عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعات للسيارات المستوردة مسجلة حصة سوقية 4.5% بإجمالي بيع 993 مركبة، أعقبتها “نيسان” فى المركز الثاني عشر بحصة بلغت 4.5% بواقع 980 سيارة.

بحسب «أميك»، استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 6.4% مسجلة بيع 1404 مركبة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المستوردة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ ترتيب الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المستوردة خلال يناير وفبراير الماضيين: