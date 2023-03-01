مبيعات السيارات المجمعة محليًا تتراجع 52.4% خلال يناير (جراف)

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 52.4%، لتصل إلى 3528 مركبة خلال يناير الماضى، مقابل 7413 وحدة فى الشهر ذاته من عام 2021.

وانخفضت مبيعات المركبات المستوردة بنسبة 86.6% لتصل إلى 1851 مركبة، مقارنة بنحو 13 ألفًا و763 وحدة.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 79.7% لتسجل 3429 وحدة خلال يناير الماضى، مقابل 16 ألفًا و889 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 39% لتسجل 810 مركبات الشهر ذاته، مقارنة مع 1327 وحدة فى الشهر نفسة من عام 2022.

وانخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 61.5% لتصل إلى 1140 مركبة، مقابل 2960 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ تطور مبيعات السيارات في مصر خلال يناير 2023: