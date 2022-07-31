مبيعات السيارات المجمعة محليا تنمو 4%

سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – نموًا- بنسبة %4، لتصل إلى 28 ألفًا و259 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 27 ألفًا و138 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» اعتلت العلامة التجارية «نيسان» صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما اقتنصت حصة سوقية %36.3 بإجمالى نحو 8 آلاف و417 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وحلت «شيرى» فى المرتبة الثانية بحصة %33.9 مسجلة بيع 7 آلاف و870 مركبة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بحصة قدرها %8 بواقع 1848 وحدة.

وجاءت «لادا» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة %7.4 من إجمالى مبيعات السيارات المجمعة محليًا بإجمالى نحو 1714 مركبة، أعقبتها «هيونداى» فى المركز الخامس بحصة قدرها %6.1 بواقع 1424 وحدة.

وحصدت «شيفروليه» المرتبة السادسة مستحوذة على حصة %5.5 محققة بيع 1268 مركبة، تلتها «جيب» فى المركز السابع بحصة %1.5 بنحو 350 سيارة.

وتمركزت «تويوتا» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا مستحوذة على حصة %1.4 بإجمالى نحو 324 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

المال ـ خاص