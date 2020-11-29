مبيعات السيارات المجمعة تهبط 9.8% خلال 10 شهور (جراف)

لتصل إلى 33.7 ألف مركبة

هبطت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 9.8% لتصل إلى 33 ألفًا و726 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ37 ألفًا و381 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارت «أميك».

رصدت “المال” حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

بحسب «أميك» تصدرت “نيسان” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا بعدما استحوذت على حصة سوقية 33.4%، مسجلة بيع 11 ألفا و277 مركبة تلك الفترة.

وجاءت “شيرى” فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 21.8% بعد أن تمكنها من تسويق 7 آلاف و346 وحدة، أعقبتها “هيونداي” فى المركز الثالث بحصة بلغت 13% مسجلة بيع 4 آلاف و419 مركبة.

حافظت “شيفروليه” فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في السيارات المجمعة محليًا، مسجلة حصة سوقية 13% بإجمالى بيع 4 آلاف و394 سيارة.

وتمركزت العلامة التجارية «بى واى دى» مسجلة حصة سوقية 9.4% بعد تمكنها من بيع 3187 مركبة، أعقبتها “لادا” فى المركز السادس بحصة بلغت 5.1% بواقع 1736 سيارة.

ظهرت «تويوتا» فى المرتبة السابعة مستحوذة على حصة سوقية 2.1% بعد تمكنها من تسويق 716 سيارة، أعقبتها “جيب” فى المركز الثامن بحصة بلغت 1.4% بإجمالى بيع 469 مركبة.

حصدت “كيا” فى المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب المجمعة محليًا مسجلة حصة سوقية 0.4% بواقع 147 مركبة، أعقبتها “جيلي” فى المركز العاشر بحصة بلغت 0.1% بإجمالى بيع 35 مركبة خلال الفترة المذكورة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية في مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 10 أشهر من العام الحالى: