مبيعات السيارات الكورية SUV صغيرة الحجم تقفز 40.2% خلال 7 أشهر

سجلت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) صغيرة الحجم لخمس شركات صناعة سيارات كورية – هيونداي موتور، وكيا، وكيه جي موبيليتي، وجنرال موتورز كوريا، ورينو كوريا 89,831 وحدة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، وفقا لوكالة يونهاب.

وزادت المبيعات بنسبة 40.2% على أساس سنوي، كأكبر معدل نمو منذ تشكيل سوق سيارات الـSUV صغيرة الحجم في كوريا الجنوبية.

كانت سيارات الـSUV متوسطة وكبيرة الحجم، مثل كوراندو، وسبورتاج، وتوسان، وسنتافي، وسورينتو، وباليسيد، قد سيطرت على سوق سيارات الـSUV المحلية، لكن سجلت سيارات الـSUV صغيرة الحجم نموا كبيرا بعد طرح تيفولي لشركة سانجيونج موتور(كيه جي موبيليتي حاليا) في عام 2015.

وزادت مبيعات سيارات الـSUV صغيرة الحجم من 32,093 وحدة في عام 2014 إلى 86,232 وحدة في عام 2015.

وفي عام 2016 حيث طرحت كيا سيارة نيرو الصديقة للبيئة، تجاوزت مبيعات سيارات الـSUV صغيرة الحجم الـ 100 ألف، مسجلة 107,295 وحدة.

وفي عام 2017، ارتفعت المبيعات إلى 143,368 وحدة بفضل طرح سيارة كونا لشركة هيونداي موتور.

وفي عام 2019، طرحت هيونداي وكيا سيارتي فينيو وسيلتوس على التوالي، وبلغت مبيعات سيارات الـSUV صغيرة الحجم 153,575 وحدة، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.

ومع ذلك، انخفضت المبيعات إلى 141,054 وحدة في عام 2020، و95,841 وحدة في عام 2021، وسط ارتفاع شعبية سيارات الـSUV متوسطة وكبيرة الحجم. وفي العام الماضي، تجاوزت مبيعات سيارات الـSUV صغيرة الحجم 100 ألف وحدة مرة أخرى بفضل طرح الطراز الجديد من سيارة سيلتوس.

وتتوقع صناعة السيارات أن تسجل مبيعات سيارات الـSUV صغيرة الحجم أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، بفضل استمرار شعبية الطراز الجديد من سيلتوس، وطرح الموديلات الجديدة في النصف الأول مثل الطراز الجديد من سيارة كونا لهيونداي موتور وسيارة تراكس كروس أوفر لجنرال موتورز كوريا.