مبيعات السيارات الكورية في مصر تهوي 90% خلال الربع الأول من 2023 (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 90% لتسجل 940 مركبة، مقابل 8 آلاف و996 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات العلامة الكورية «كيا» بنسبة 88.7% لتسجل 528 سيارة، خلال تلك الفترة الفترة، مقارنة بنحو 4 آلاف و676 وحدة.

وهبطت مبيعات «هيونداي» في السوق المحلية بنسبة 90.5% لتصل إلى 412 سيارة، مقابل 4 آلاف و320 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، تطور مبيعات الطرازات الكورية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالى:

«كيا سبورتاج» تحسم صدارة مبيعات السيارات الكورية في مصر

حسمت كيا سبورتاج صدارة مبيعات السيارات الكورية في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 475 مركبة، أعقبتها «هيونداي إلنترا HD»- ذات النسخة المجمعة محليًا- فى المركز الثاني بنحو 204 وحدات.

وجاءت «هيونداي أكسنت RB»- ذات النسخة المجمعة محليًا- في المرتبة الثالثة مسجلة بيع 139 سيارة، تلتها «هيونداي توسان» رابعةً بإجمالى 40 وحدة.

وحلت «كيا سورينتو» في المركز الخامس بنحو 30 سيارة، أعقبتها «اكسيد» سادسةً بواقع 23 مركبة.

وتمركزت «هيونداي سوناتا» و«أكسنت HCI» فى المرتبة السابعة بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر مسجلة نحو 10 مركبات لكل منهما خلال الربع الأول من العام الحالى.