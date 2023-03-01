مبيعات السيارات الكورية في مصر تهبط 91.7% خلال يناير (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات الكورية في مصر بنسبة 91.7% لتسجل 270 مركبة خلال يناير الماضى، مقابل 3260 وحدة فى الشهر نفسه من العام السابق.

وبحسب التقرير مجلس معلومات سوق «أميك»، هبطت مبيعات سيارات «هيونداي» فى مصر بنسبة 59.5% لتصل إلى 70 مركبة، مقارنة بنحو 173 وحدة.

وانخفضت مبيعات طرازات «كيا» بنسبة 86.8% لتصل إلى 200 مركبة، مقارنة بنحو 1521 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال يناير الماضى:

«كيا سبورتاج» تنتزع صدارة مبيعات السيارات الكورية فى مصر

انتزعت «كيا سبورتاج» صدارة مبيعات السيارات الكورية في مصر، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 177 مركبة خلال يناير الماضى.

وحلّت «هيونداي إلنترا HD»- ذات النسخة المجمّعة محليًّا- المرتبة الثانية مسجلة نحو 48 مركبة، تلتها «كيا أكسيد» فى المركز الثالث بواقع 23 سيارة.

وجاءت «هيونداي أكسنت RB» المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 12 مركبة، تلتها «توسان» في المركز الخامس بواقع 9 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير الماضى: