مبيعات السيارات الكورية في مصر تهبط 23.5% خلال أول 5 أشهر (جراف)

هبطت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر بنسبة 23.5%، لتصل إلى 12 ألفًا و742 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنحو 16 ألفًا و656 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، تراجعت مبيعات العلامة التجارية «هيونداي» فى مصر بنسبة بلغت 34% لتسجل بيع 7 آلاف و96 سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 10 آلاف و792 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما انخفضت مبيعات العلامة الكورية «كيا» بنسبة 3.7%، لتصل إلى 5646 سيارة، مقابل 5864 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال أول 5 أشهر من عامي 2022/2021:

«كيا سبورتاج» تقود مبيعات السيارات الكورية فى مصر

قادت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 3052 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وجاءت «هيونداى توسان» في المرتبة الثانية بإجمالى بيع 2030 سيارة، تلتها «هيونداي إلنترا CN7» فى المركز الثالث بنحو 1557 وحدة.

وتمركزت «كيا جراند سيراتو» في المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما حققت بيع 1501 مركبة، أعقبتها «هيونداي بايون» في المركز الخامس بواقع 1122 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى: