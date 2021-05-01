مبيعات السيارات الكورية في مصر تقفز 51.5% خلال الربع الأول من 2021 (جراف)

لتصل إلى 10 آلاف و64 مركبة

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر بنسبة 51.5%، لتصل إلى 10 آلاف و64 مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 6 آلاف و643 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت “المال” تطور مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» ذات المنشأ الكوري المطروحة في السوق المحلية، حيث شهدت مبيعات الإجمالية للعلامة التجارية «هيونداي» نموًّا بنسبة 71.4% لتصل إلى 6 آلاف و923 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 4 آلاف و40 وحدة فى فترة المقارنة.

كما ارتفعت مبيعات العلامة الكورية «كيا» فى مصر بنسبة بلغت 20.6% لتصل إلى 3141 سيارة، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 2603 وحدات فى فترة المقارنة.

يُذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» شهدت ارتفاعًا بنسبة 37% لتسجل 50.7 ألف مركبة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 37 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي: