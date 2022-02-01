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مبيعات السيارات الكورية في مصر تقفز 37.6% خلال العام الماضى (جراف)

لتصل إلى 41.3 ألف مركبة
أحمد عوض 12:56 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 12:56 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر- نموًا- بنسبة 37.6% لتصل إلى 41 ألفًا و328 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 30 ألفًا و36 وحدة فى الفترة المقابلة من عام 2020.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، قفزت مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” في السوق المصرية بنسبة 26.7% لتصل إلى 24 ألفًا و850 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 19 ألفًا و598 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

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كما ارتفعت مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى مصر بنسبة بلغت 57.8% مسجلة بيع 16 ألفًا و478 سيارة، مقارنة بنحو 10 آلاف و438 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال عامي 2020 و2021:

ووفقًا لـ«أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» في مصر – ارتفاعًا- بنسبة %28 إلى 215 ألفًا و72 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 167 ألفًا و792 وحدة فى الفترة المقابلة من عام 2020.

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بقلم أحمد عوض

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