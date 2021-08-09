مبيعات السيارات الكورية في مصر تقفز 101% خلال النصف الأول 2021 (جراف)

سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر نموًّا بنسبة 101.6% لتصل إلى 20 ألفًا و741 مركبة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 10 آلاف و288 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، قفزت مبيعات العلامة الكورية «هيونداي» في السوق المصرية بنسبة 90.7% إلى 13 ألفًا و7 مركبات خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 6 آلاف و818 وحدة فى فترة المقارنة نفسها.

كما ارتفعت مبيعات العلامة التجارية «كيا» فى مصر بنسبة بلغت 122.8% لتسجل بيع 7 آلاف و734 سيارة، مقارنة بنحو 3470 وحدة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري، فى مصر، خلال النصف الأول من العام الحالى:

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال 6 أشهر

تصدّرت “كيا سبورتاج” مبيعات السيارات «الملاكي» الكورية المنشأ في مصر، بعدما تمكنت من بيع 6 آلاف و439 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

واحتلّ طراز “هيونداى توسان” المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد تمكنها من تسويق 5384 مركبة، تلتها “هيونداي إلنترا CN7” في المركز الثالث بواقع 3054 مركبة.

وجاءت “هيونداي إلنترا HD”- ذات النسخة المجمعة محليًّا- فى المرتبة الرابعة مسجلة بيع 1885 وحدة، فيما حصدت “هيونداي أكسنت RB” المركز الخامس بواقع 1754 مركبة.

يوضح الجدول التالي ترتيب السيارات الكورية المنشأ الأكثر مبيعًا في مصر خلال النصف الأول 2021: