سيــارات

مبيعات السيارات الكورية في مصر تقفز 101% خلال النصف الأول 2021 (جراف)

لتصل إلى 20.7 ألف مركبة
المال - خاص 9:19 م, الأثنين, 9 أغسطس 21 9:19 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر نموًّا بنسبة 101.6% لتصل إلى 20 ألفًا و741 مركبة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 10 آلاف و288 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، قفزت مبيعات العلامة الكورية «هيونداي» في السوق المصرية بنسبة 90.7% إلى 13 ألفًا و7 مركبات خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 6 آلاف و818 وحدة فى فترة المقارنة نفسها.

اقرأ أيضا  موزعو «فولكس فاجن» يرفعون أسعار سيارات «باسات» بقيمة 50 ألف جنيه

كما ارتفعت مبيعات العلامة التجارية «كيا» فى مصر بنسبة بلغت 122.8% لتسجل بيع 7 آلاف و734 سيارة، مقارنة بنحو 3470 وحدة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري، فى مصر، خلال النصف الأول من العام الحالى:

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال 6 أشهر

تصدّرت “كيا سبورتاج” مبيعات السيارات «الملاكي» الكورية المنشأ في مصر، بعدما تمكنت من بيع 6 آلاف و439 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

اقرأ أيضا  زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «إم جي 6» خلال أغسطس

واحتلّ طراز “هيونداى توسان” المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد تمكنها من تسويق 5384 مركبة، تلتها “هيونداي إلنترا CN7” في المركز الثالث بواقع 3054 مركبة.

وجاءت “هيونداي إلنترا HD”- ذات النسخة المجمعة محليًّا- فى المرتبة الرابعة مسجلة بيع 1885 وحدة، فيما حصدت “هيونداي أكسنت RB” المركز الخامس بواقع 1754 مركبة.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «إم جي HS» موديل 2021

يوضح الجدول التالي ترتيب السيارات الكورية المنشأ الأكثر مبيعًا في مصر خلال النصف الأول 2021:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

موزعو «كيا» : بدء تسليمات حصص «جراند سيراتو» موديل 2022

أحمد عوض 9:33 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

أسعار ومواصفات سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 (صور)

المال - خاص 8:22 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

سعر ومواصفات «إم جي HS» موديل 2021

المال - خاص 6:24 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

تعرف على أسعار سيارات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022

المال - خاص 12:00 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

سعر ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2022

المال - خاص 7:18 م, الأحد, 8 أغسطس 21

«الإنتاج الحربي» و«إم جلوري» الإماراتية توقعان اتفاقية لتصنيع السيارات «البيك أب» غدا

أحمد اللاهوني 2:28 م, الأحد, 8 أغسطس 21