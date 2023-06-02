مبيعات السيارات الكورية في مصر تتراجع 90% خلال أول 4 أشهر من العام الحالى (جراف)

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق «أميك»، تراجع مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 90% لتصل إلى 1194 مركبة، مقابل 11 ألفًا و489 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويعود تراجع المبيعات إلى هبوط أعداد السيارات المبيعة من «هيونداي» فى السوق المحلية بنسبة بلغت 91.5% لتسجل 525 سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 6 آلاف و183 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات «كيا» بنسبة 87.4% إلى 669 مركبة، مقارنة بنحو 5 آلاف و306 سيارات.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى:

«كيا سبورتاج» تقود مبيعات السيارات الكورية فى مصر

تصدرت «كيا سبورتاج»

المنشأ في مصر خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، بعدما تمكنت من بيع 616 مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت Rb»-ذات النسخة المجمعة محليًا- فى المركز الثاني بإجمالى بيع 217 مركبة.

وجاءت «هيونداي إلنترا HD – المنتجة محليًا» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 204 مركبات، أعقبتها «توسان» فى المركز الرابع بواقع 40 سيارة.

وتمركزت «هيونداي i20» في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 35 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى: