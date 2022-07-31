مبيعات السيارات الكورية في مصر تتراجع 32.9% خلال النصف الأول (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، عن تراجع مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر بنسبة 32.9%، لتسجل 13 ألفًا و923 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 20 ألفًا و741 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” تطور مبيعات السيارات الكورية المطروحة داخل السوق المحلية؛ إذ انخفضت مبيعات «هيونداي» فى مصر بنسبة 41.4% مسجلة بيع 7 آلاف و627 سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 13 ألفًا و7 مركبات فى نفس فترة المقارنة.

وتراجعت مبيعات العلامة الكورية «كيا» بنسبة 18.6%، لتصل إلى 6296 سيارة، مقابل 7734 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات الطرازات الكورية فى مصر خلال النصف الأول 2022/2021:

«كيا سبورتاج» تتربع على عرش مبيعات السيارات الكورية فى مصر

تربعت «كيا سبورتاج» على عرش مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر، بعدما تمكنت من بيع 3052 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وحلت «هيونداى توسان» في المرتبة الثانية بإجمالى نحو 2042 سيارة، تلتها «كيا جراند سيراتو» فى المركز الثالث بنحو 1576 وحدة.

وحصدت «هيونداي إلنترا CN7» المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما تمكنت من بيع 1573 مركبة، تلتها «كيا اكسيد» في المركز الخامس بنحو 1417 سيارة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى: